Llega el Festival Orígenes con música y memorias de pueblos originarios a Bogotá

Por primera vez a la capital llega el Festival Orígenes: sonidos y saberes ancestrales, un evento que se llevará a cabo del 27 al 31 de agosto y está organizado por el Distrito con una programación en distintos escenarios, como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Planetario de Bogotá, Teatro El Ensueño, el Teatro El Parque y el Teatro al aire libre La Media Torta.

El festival invita a los asistentes a recorrer los territorios ancestrales por medio de la música contemporánea, por lo que cada jornada celebrará la diversidad y honrará las raíces.

¿Qué artistas estarán?

Algunos de los grupos invitados son:

The Melawmen Collective (Canadá).

Walka (Colombia).

Runakam (Colombia).

Mala Fama (Ecuador).

Los Nin (Ecuador).

Akawui (Chile/Canadá).

Renata Flores (Perú).

Jashnan (Colombia).

Los proyectos de estos artistas encarnan formas únicas de revitalizar, reinterpretar y compartir las memorias de los pueblos indígenas.

En ese sentido, el spoken word emerge como una forma de expresión conectada con las raíces orales de los pueblos originarios, pero también con las urgencias contemporáneas de denuncia, sanación y visibilización. En el país ha sido adoptada por colectivos afrodescendientes, indígenas y feministas como herramienta de resistencia.

Por parte del spoken word indígena estarán presentes:

The Melawmen Collective: desde Canadá, del pueblo Secwepemc. Fusiona spoken word con hip hop, folk y rock alternativo. Walka: de Colombia, del pueblo Kichwa, quienes proponen una poética ritual que entrelaza electrónica y cuerpo. Renata Flores: desde Perú, ha revolucionado el trap en quechua con piezas como Tijeras y Qawachkanchik chayraqmi, reivindicando el idioma ancestral. Jashnan: colectivo de mujeres Kamëntšá del Valle de Sibundoy, ofrecen una propuesta ceremonial en lengua propia, con obras como Canto de colibrí.

¿Cuál será la programación?

Miércoles 27 de agosto

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Artistas: The Melawmen Collective (Canadá) + Walka (Colombia)

Hora: 8:00 p.m.

Jueves 28 de agosto

Lugar: Planetario de Bogotá.

Artistas: Runakam (Colombia) + Mala Fama (Ecuador).

Hora: 7:00 p.m.

Viernes 29 de agosto

Lugar: Teatro El Ensueño.

Artistas: Los Nin (Ecuador) + Akawui (Chile/Canadá).

Hora: 7:30 p.m.

Sábado 30 de agosto

1:00 p.m. en el Teatro El Parque. Con los artistas: Henry Pimienta Pushaina + Inti Amarú.

8:00 p.m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con los artistas: Renata Flores (Perú) + Jashnan (Colombia).

Domingo 31 de agosto

La Media Torta

Hora: 1:00 p.m.

Evento: Gran concierto de cierre con artistas sorpresa.

Entrada libre.

A estos artistas se suman otras agrupaciones a la programación con propuestas que integran elementos de la oralidad poética y performativa. Los interesados podrán conocer más en la página web de Idartes.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.