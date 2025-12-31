Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Llegó el cuarto tren del Metro de Bogotá: qué significa para la obra y la movilidad

La alcaldía anunció la llegada del cuarto tren, mientras que el quinto ya comenzó su travesía desde China. La obra más importante del país cerró 2025 con un avance total del 70 %.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
01 de enero de 2026 - 12:32 a. m.
Cuatro tren del Metro de Bogotá en su llegada al puerto de Cartagena.
Cuatro tren del Metro de Bogotá en su llegada al puerto de Cartagena.
Foto: Redes sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Sin lugar a dudas, 2025 fue un año trascendental en la construcción del futuro metro de Bogotá. Además de cerrar el año con un 70 % global en todas las obras que componen el proyecto, la ciudad pudo apreciar la llegada de los trenes y las primeras pruebas para ver cómo se movilizarán por el viaducto.

Pero, a pocos días de cerrar el año, el proyecto de infraestructura más importante del país logró alcanzar otro hito. El cuarto tren de la Primera Línea llegó a Colombia en las últimas horas y se alista para su traslado a Bogotá.

El tren desembarcó en el puerto de Cartagena y en los próximos días se desplazará por tierra hasta la ciudad, donde se sumará a los demás trenes que ya están programados para integrar la flota completa de 30 unidades.

Este avance se da en un contexto donde el megaproyecto mantiene un ritmo sólido: con corte al 30 de noviembre de 2025, la Primera Línea del Metro de Bogotá reportó un avance cercano al 68,64 %, consolidando estructuras de viaducto, patio taller, instalación de rieles y el arribo de unidades ferroviarias desde China.

El alcalde Carlos Fernando Galán calificó este hecho como una buena noticia de fin de año, reiterando que los 30 trenes deberán estar en Bogotá para octubre de 2026 y que el sistema apunta a iniciar operación comercial entre finales de 2027 y el primer trimestre de 2028.

Por otro lado, la semana pasada comenzaron las pruebas dinámicas en el Patio Taller de Bosa, donde las primeras unidades electrificadas del Metro han comenzado a rodar sobre tramos de vía de prueba.

Este proceso se realiza para evaluar el consumo de energía, niveles de ruido y sistemas de control, entre otros aspectos técnicos que serán vitales para garantizar seguridad y eficiencia antes de la marcha blanca y la operación comercial.

Le puede interesar: Estaciones del metro: avances y retrasos de los 32 edificios que transformarán Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Metro de Bogotá

Trenes Metro de Bogotá

Obras del Metro

Movilidad

Carlos Fernando Galán

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.