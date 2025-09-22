Lluvia de peluches en la Plaza de Bolívar para combatir la explotación infantil

Como parte de esta conmemoración, se llevará a cabo la actividad Juntas y Juntos cuidamos, Juntas y Juntos prevenimos en la Plaza de Bolívar. Foto: Idirpon

El flagelo de la explotación no es ajeno a la realidad de Bogotá. A diario, niños y adolescentes son instrumentalizados por los adultos, en ocasiones sus padres, para trabajar, mendigar, e incluso en actividades sexuales sin ningún tipo de remordimiento.

Las cifras respaldan lo evidenciado en el día a día de la ciudad. Durante el año 2024, el Idipron identificó 19 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.

Para 2025, a la fecha, la entidad ha registrado siete nuevos casos, todos correspondientes a adolescentes, lo cual hace evidente la problemática en la capital del país.

Las modalidades de explotación sexual comercial reportadas incluyen: turismo sexual, instrumentalización por grupos armados, matrimonios o uniones serviles, utilización en pornografía, explotación en contextos virtuales (TIC) y con otros fines sexuales. Las localidades con mayor afectación son: Los Mártires, con 126 casos, Usme, con 16 casos, y Kennedy: 14 casos.

En medio de esta lucha contra este delito, el Idipron realizó una actividad simbólica en la Plaza de Bolívar, que consistió en la instalación de cientos de peluches y muñecos, juguetes, libros infantiles, colores, loncheras, mochilas, zapatos, dibujos, entre otros objetos de uso común en la vida cotidiana de las niñas y los niños.

Estos objetos fueron donados por funcionarios del Instituto y diversos actores sociales, como representación de la infancia vulnerada por la explotación sexual comercial.

“Detrás de cada cifra hay una historia, una vida afectada por la violencia y la exclusión. Como institución, estamos aquí para acompañar, proteger y abrir caminos de esperanza. Hoy queremos recordar que ningún niño, niña o adolescente debería perder su infancia. Bogotá debe ser un lugar donde caminas seguro”, aseguró Javier Palacios, director del Idipron.

¿Cómo denunciar la explotación infantil?

Si conoce o sospecha de una situación de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), actúa. Puedes denunciar a través de las siguientes líneas:

Línea 141 – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Línea 123 – Policía Nacional

