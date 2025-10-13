Se registran fuertes lluvias en Bogotá: este es el reporte de las autoridades

Lluvias en Bogotá este lunes festivo. Foto: @BogotaTransito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) reportó que en la tarde de este lunes festivo se presentaron fuertes lluvias en varias localidades de Bogotá que han afectado los tiempos de movilidad en varias arterias viales.

Según los primeros reportes, en las localidades de Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe se registraron vendavales y daños en redes de acueducto, esto además de encharcamientos y afectaciones en algunas viviendas.

[05:38 p.m.] #AEstaHora | Debido a las fuertes lluvias y encharcamientos en la vía, se producen retrasos en los tiempos de desplazamiento de los viajeros en los corredores de entrada y salida de la ciudad.



👮‍♂️Agentes Civiles, Grupo Guía, @TransitoBta y @BomberosBogota acompañan pic.twitter.com/9il5grSURE — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 13, 2025

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, debido a las fuertes lluvias hay afectaciones por encharcamiento en la intersección de la carrera 50 con Avenida Esperanza. El mismo problema se registra en la Autopista Norte con calle 125, sentido Norte - Sur, y en la Avenida Calle 80 con Avenida Ciudad de Cali, en el sentido Occidente - Oriente.

El sistema de alerta de Bogotá señala que las localidades que registran más precipitaciones son Barrios Unidos, Usaquén y Chapinero.

Plan retorno: este es el pico y placa regional y reversibles para ingreso

Para facilitar el retorno y evitar caos vial, las autoridades activaron el Pico y Placa Regional y un sistema de carriles reversibles en corredores estratégicos de ingreso a Bogotá. Las restricciones aplican así:

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m. → el paso está habilitado únicamente para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) .

Antes del mediodía y después de las 8:00 p.m. → todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Recomendaciones para los conductores

La Secretaría de Movilidad recomienda a los viajeros:

Planear el viaje y verificar los horarios de restricción antes de salir. Revisar el estado mecánico del vehículo y mantener documentos al día. Evitar maniobras peligrosas o el uso del celular mientras conduce. Respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y señales viales. Conducir con paciencia: los tiempos de ingreso pueden variar según el corredor vial.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.