Lo que Bogotá puede perder si desaparecen los oficios tradicionales de sus plazas de mercado

Para avanzar en el objetivo de preservar los espacios físicos y simbólicos de las plazas, desde 2024, el Instituto Distrital de…

Las plazas de mercado de Bogotá guardan historias que no están escritas en ninguna parte: recetas que pasan de abuelas a nietas, conocimientos sobre plantas, técnicas artesanales y oficios aprendidos con los años detrás de un mostrador. Son espacios donde la tradición oral se mezcla con el comercio diario y donde buena parte de la memoria popular de la ciudad sigue viva, aunque su continuidad no está asegurada.

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Para avanzar en el objetivo de preservar los espacios físicos y simbólicos de las plazas, desde 2024, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) trabaja en un inventario para documentar saberes en las 18 plazas distritales. Hasta octubre de 2026, el proceso ha sumado 96 actividades comunitarias y la participación de más de 1.500 personas, entre comerciantes, vivanderos, cocineras tradicionales, yerbateros, artesanos y líderes comunitarios.

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La tarea no se limita a registrar prácticas: también busca entender quiénes las mantienen, cómo se transmiten y qué amenaza su permanencia. Para ello, el proceso ha incluido cartografías sociales, laboratorios de memoria, entrevistas, expediciones culturales y recorridos etnográficos en los que las comunidades reconstruyen la historia de sus plazas desde sus propias experiencias.

Cinco grupos de oficios sostienen el patrimonio vivo

El trabajo participativo permitió organizar los oficios identificados en cinco grupos: preparación y transformación de alimentos; comercio y abastecimiento alimentario; producción y comercio artesanal; saberes asociados al bienestar y la salud tradicional, y servicios para la comunidad.

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Aunque tienen funciones diferentes, estas actividades se relacionan con la economía popular, conectan las dinámicas urbanas y rurales y mantienen redes de apoyo entre quienes trabajan en las plazas. También permiten conservar conocimientos familiares que se adaptan a las condiciones actuales del comercio.

Las mujeres y la transmisión de los saberes

La cocina tradicional es uno de los ámbitos en los que se hace visible la transmisión generacional. En la Plaza Distrital de Mercado Doce de Octubre, Blanca Gladys Camacho representa a una familia con cuatro generaciones dedicadas a este oficio.

“Este oficio es el legado que recibí de mis padres y que hoy comparto con mis hijos y mis nietos”, cuenta Camacho, quien destacó que en la cocina también se transmiten valores y formas de entender el trabajo.

Otros vendedores de la plaza insisten, más allá de su historia personal, en la importancia de que las nuevas generaciones mantengan los conocimientos heredados de sus antepasados y del campo. El inventario busca reconocer estas prácticas y a las personas que las conservan.

El relevo generacional, uno de los desafíos

La documentación también ha identificado dificultades para garantizar la continuidad de algunos oficios. Entre los retos señalados están la reducción del relevo generacional, los cambios en las dinámicas económicas y las condiciones de sostenibilidad de ciertas actividades.

Durante 2026, el IDPC avanzó en una fase de profundización cualitativa para conocer mejor estas prácticas. Realizó jornadas del Bodegón de Oficios en las plazas de Quirigua, Las Cruces, Fontibón, Samper Mendoza y Carlos E. Restrepo, además de entrevistas semiestructuradas en las plazas Doce de Octubre, Kennedy, La Concordia, La Perseverancia, Siete de Agosto, Santander, San Carlos, San Benito, Las Ferias y Quirigua.

El proceso busca documentar no solo qué se hace en las plazas, sino también quiénes conservan esos conocimientos y cómo los transmiten. La continuidad de los oficios depende de que puedan mantenerse en medio de los cambios económicos y de que haya nuevas generaciones dispuestas a aprenderlos.

El inventario registra saberes que difícilmente se reemplazan cuando desaparece quien los practica: recetas sin medidas escritas, técnicas aprendidas con la experiencia y conocimientos transmitidos en el trabajo cotidiano. Si esos oficios dejan de ejercerse, no solo cambia la oferta de una plaza; también se pierde una parte de la memoria popular de Bogotá.

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