Lo que se sabe de la muerte de Nicolás Ávila en un hotel del norte de Bogotá

El cuerpo fue encontrado en una zona lujosa de la ciudad el pasado 30 de agosto. El caso ya se encuentra bajo investigaciones.

Redacción Bogotá
05 de septiembre de 2025 - 06:30 p. m.
Caso en investigación.
Caso en investigación.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Recientemente, en Bogotá, se conoció el hallazgo del cuerpo sin vida de Nicolás Ávila, de 40 años, el pasado 30 de agosto, en el norte de la ciudad, sobre la calle 84 con carrera 13. Ávila era reconocido por haberse desempeñado como jefe de gabinete del exministro de Educación, Alejandro Gaviria.

Según las primeras versiones, Ávila habría sufrido un desmayo mientras caminaba, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades, como informó Noticias Caracol. Lo último que se conoce es que el politólogo habría salido a desayunar sobre las 5:58 a.m. y su cuerpo fue hallado cuatro horas después.

Adicionalmente, según el diario El Tiempo, el cuerpo apareció sin su billetera, la cual portaba sus documentos y es la razón por la que, en el momento del reporte de Medicina Legal, ingresó sin ser identificado.

Por ahora, las autoridades tienen el caso bajo investigación y revisión de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer los hechos.

Por su parte, el precandidato presidencial Alejandro Gaviria, por medio de sus redes sociales, público un mensaje tras la noticia de la muerte de Ávila, indicó que, “Nos vas a hacer mucha falta, Nico. Mucha falta. Gracias por tu apoyo, confianza, consejos y amistad. Descansarás en paz. Adiós, hermano”.

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
