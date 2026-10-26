Lo sorprendieron botando madera en una calle de Bogotá: terminó capturado por contaminación

El operativo se realizó en la transversal 42 con calle 12A, sobre la avenida Ferrocarril, en el barrio Gorgonzola. Allí, funcionarios de la Unidad Administrativa Especial…

En las últimas horas, las autoridades de Bogotá reportaron la primera captura en flagrancia por disposición ilegal de residuos en un punto crítico de Puente Aranda. Un hombre de 26 años fue sorprendido mientras descargaba estibas de madera de un camión en plena vía pública, en un sector donde los vecinos llevaban varios días denunciando el abandono clandestino de materiales.

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El operativo se realizó en la transversal 42 con calle 12A, sobre la avenida Ferrocarril, en el barrio Gorgonzola. Allí, funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Nacional interceptaron al conductor cuando descargaba las estibas desde un camión con planchón.

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Según informó la Administración Distrital, el material abandonado corresponde a residuos especiales, cuya disposición está regulada por el Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención de las autoridades fue la explicación que entregó el hombre cuando fue sorprendido. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor manifestó que desde su empresa le habían indicado buscar un sitio receptor o una chatarrería donde pudiera dejar la madera. No obstante, al no encontrar un lugar que recibiera el material, decidió descargarlo en la vía pública.

El vehículo involucrado, un camión Chevrolet azul de placas VEU394, figura registrado a nombre de la empresa G y J Ferretería S. A., según la información entregada por el Distrito.

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Por estos hechos, el hombre fue capturado en flagrancia por el presunto delito de contaminación ambiental, contemplado en el artículo 334 del Código Penal. De ser hallado culpable del delito de contaminación ambiental, el hombre podría enfrentar una pena de entre 5 años y 9 meses y 11 años y 8 meses de prisión, además de una multa económica. Sin embargo, su eventual responsabilidad y la sanción aplicable deberán ser determinadas por la justicia.

Las cámaras y las denuncias de los vecinos fueron clave

Detrás de la captura hubo varios días de seguimiento. La UAESP, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y habitantes del sector, adelantó labores para identificar las rutas utilizadas y las afectaciones que estaba generando la disposición irregular de residuos. Como parte de ese trabajo, las autoridades analizaron cerca de dos horas de grabaciones de cámaras de seguridad y recopilaron 20 videos, que fueron incorporados como material probatorio para documentar las actividades relacionadas con el abandono clandestino de materiales en la zona.

El seguimiento permitió caracterizar las conductas que venían afectando este punto de Puente Aranda y coordinar la intervención de las autoridades. La situación había generado preocupación entre los residentes, especialmente por la cercanía del lugar con el colegio La Merced. Según la Alcaldía, la acumulación de residuos en este sector venía ocasionando afectaciones ambientales y de salud pública, además de deteriorar las condiciones del espacio público.

Bogotá tiene identificados 478 puntos críticos de acumulación de residuos

El lugar donde ocurrió la captura forma parte de los 478 puntos críticos de acumulación de residuos identificados por el Distrito en diferentes sectores de Bogotá. En particular, la avenida Ferrocarril cuenta con esquemas de recolección nocturna diaria, establecidos dentro del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, con los que se busca atender la acumulación de materiales abandonados irregularmente.

No obstante, las autoridades señalaron que las labores de limpieza deben acompañarse de acciones de inspección y control para evitar que estos lugares continúen siendo utilizados como puntos de disposición clandestina. Tras el operativo, la Administración Distrital anunció que intensificará las acciones contra el abandono ilegal de residuos especiales y reiteró el llamado a las empresas para garantizar el manejo adecuado de estos materiales.

Asimismo, destacó la importancia de las denuncias ciudadanas, que en este caso permitieron orientar las labores de seguimiento y facilitar la intervención de las autoridades. Por ahora, el hombre capturado deberá responder ante la justicia por el presunto delito de contaminación ambiental. Su responsabilidad penal tendrá que determinarse dentro del proceso judicial.

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