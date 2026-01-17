“Lo tenemos vigilado”: cayó extorsionista que amenazaba a comerciantes de Bosa

Los hechos se venían presentando en el barrio Brasilia. Foto: Policía de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá informó de la captura de un hombre de 28 años, señalado de ser el responsable de varios casos del delito de extorsión contra comerciantes del barrio Brasilia, localidad de Bosa.

La investigación incluyó seguimientos a este sujeto conocido con el alias de ‘El Flaco’, para documentar cómo operaba. En una de las pesquisas, uniformados grabaron el momento en que el delincuente simula una llamada telefónica para tomar fotos de los establecimientos comerciales y sus propietarios.

Gracias a la denuncia de una de las víctimas, las autoridades lograron establecer que, por medio de WhatsApp, exigía sumas de hasta COP 5 millones por no asesinarlos.

Alias ‘El Flaco’ fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Así se mueve el delito de extorsión en la capital

El 2025 fue uno de los que registró menos ingresos de denuncias por extorsión. Con 1.910 denuncias, el año cerró con un –20 % de casos, 463 menos que los registrados el año inmediatamente anterior, en el que se reportaron 2.373. Esto, empero, no significa que el delito haya disminuido. El contexto es más complejo: por ejemplo, entre 2023 y 2024 los casos subieron 73 %, pero esto la Alcaldía lo atribuye a una campaña de denuncia promovida en ese año.

“La extorsión es uno de los delitos que ha fluctuado en estos dos años de gobierno del alcalde Galán. Pero es un delito que puede tener un subregistro del 99 %, lo que hace que se perciba que está aumentando de manera considerable. Hay que anotar que, a diferencia de otros delitos, se estima que más del 50 % de las extorsiones proviene de los centros carcelarios en Bogotá y en el país”, analizó Hugo Acero, experto en seguridad.

En la capital, por ejemplo, el uso de armas es poco frecuente en las extorsiones. Entre este y otros medios empleados para cometer el delito, la modalidad más frecuente sigue siendo la llamada telefónica, con 1.000 denuncias en 2024 y 789 en 2025 (–21 %). La extorsión directa fue la que más cayó en las denuncias reportadas, al pasar de 413 a 180 casos, lo que equivale a una reducción del 56 %. También disminuyeron las modalidades mixtas y las “no reportadas”, mientras que las cartas extorsivas se mantuvieron con 50 casos en ambos años. Los casos reportados sin uso de armas bajaron levemente, de 340 a 323 denuncias (–5 %).

Un dato relevante es el comportamiento de la extorsión a través de redes sociales, que fue la única modalidad que aumentó: pasó de 544 casos en 2024 a 559 en 2025, un incremento del 2,7 %, lo que indica un crecimiento de las modalidades digitales, un reto adicional para la contención de este delito en Bogotá.

Aunque la data evidencia que las denuncias por extorsión disminuyeron, persiste la duda de si esta reducción corresponde a una real caída de los casos o a una disminución en la denuncia.

