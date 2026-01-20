Los crudos detalles del hallazgo del profesor Neill Felipe Cubides en una vereda de Usme

Cámaras de seguridad captaron los últimos pasos del profesor. Foto: Noticias Caracol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Neill Felipe Cubides, profesor de 54 años, cruzó la carrera 15 el pasado jueves 15 de enero y tomó un taxi luego de acompañar a su esposa e hijo a una cita pediátrica en la Clínica del Country, en Bogotá. Esto fue lo último que su familia supo del maestro. Tras varios días de búsqueda, el lunes 19 de enero las autoridades notificaron que el cuerpo del docente había sido encontrado en una zona rural de Usme el viernes 16, un día después de su desaparición.

Le puede interesar: “Los responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados”: Alcalde

La desaparición

El lunes 19 de enero, horas antes de que se confirmara que el cuerpo hallado el viernes correspondía al del maestro, Denis Alfaro, esposa de Cubides, continuaba la intensa búsqueda. En entrevista con Noticias Caracol, la mujer aseguró que, de acuerdo con los videos revisados por las autoridades, su esposo salió del área de urgencias pediátricas de la Clínica del Country por la salida de la carrera 15 el jueves 15 de enero. De allí, caminó unos metros y abordó un taxi, como lo verificaron después en cámaras de seguridad. Desde ese momento, no volvió a tener contacto con él.

Horas después, comenzaron a aparecer señales que aumentaron la preocupación de la familia. Alfaro logró ingresar al correo electrónico de Cubides y encontró notificaciones de movimientos bancarios que no cuadraban con sus hábitos financieros ni con la hora en que se realizaron. Según explicó, entre la 1:25 a. m. y la 1:51 a. m. se efectuaron tres transacciones: dos retiros por COP 2 millones y COP 4 millones, y una compra por COP 250.000.

El hallazgo

Con la sospecha de que todo era parte de un “paseo millonario”, Denis Alfaro guardó esperanzas de que su esposo siguiera vivo: “Si ya tienen lo que querían, ¿por qué no lo sueltan?“, cuestionó la mujer en el noticiero.

Pero horas más tarde, las mismas autoridades confirmaron que Medicina Legal había determinado que un cuerpo hallado el pasado viernes 16 de enero en Usme correspondía al de Neill Cubides. No obstante, ¿por qué no lo identificaron antes?

A esta pregunta hay varias hipótesis. La principal es desgarradora y da cuenta de la violencia ejercida contra el docente. Si bien las autoridades hallaron un cuerpo el pasado viernes en la vereda Soches (Usme), ubicada a varios kilómetros del casco urbano en la vía a Villavicencio, este no pudo ser identificado de inmediato.

Sobre el reporte, las autoridades indicaron que fue un poblador quien alertó sobre un cuerpo que estaba siendo incinerado. Este aspecto fue lo que dificultó las labores de identificación. El cuerpo de investigación tardó varios días en establecer la identidad, hasta que finalmente obtuvo los resultados el lunes. Sobre otros signos de violencia, aún se desconoce si el docente presentaba heridas de otro tipo. Lo cierto es que el caso no solo enlutó a una familia, sino a toda una comunidad académica que hoy despide al docente entre dudas sobre los responsables y los motivos detrás de este crimen.

¿Quién era Neill Felipe Cubides?

La Universidad Externado de Colombia lamentó el hallazgo del profesor: “la universidad lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su esposa, Denis Alfaro, familia, amigos y allegados en este difícil momento”.

Adicional, la universidad recordó la trayectoria del docente, quien fue Magíster en Administración con énfasis en finanzas, especialista en diseño de soluciones financieras e ingeniero financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además de su labor como docente, contaba con más de 14 años de experiencia en evaluación financiera de concesiones y 20 años de experiencia en el sector educativo como director de programa, investigación académica, diseño e implementación de proyectos de educación virtual.

“Los capturaremos”

Mientras la comunidad educativa da un último adiós al maestro, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció acerca de las indagaciones del caso.

“Lamento profundamente el homicidio del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides. A su familia y a la universidad, toda nuestra solidaridad”, se pronunció el alcalde en sus redes sociales. Y añadió que, “los criminales responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades”.

Sobre la atención de este hecho, el mandatario local indicó que, desde la tarde del 19 de enero (tres días después del hallazgo) la Fiscalía Seccional Bogotá activó un Grupo de Tareas conjuntas con el CTI y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá dedicado a la captura de los responsables de este “horrible crimen” en el menor tiempo posible. “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”, insistió Galán.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.