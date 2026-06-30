¿Los ha visto? Policía ofrece recompensa por cuatro hombres buscados en Cundinamarca

Dos de los seis hombres incluidos inicialmente en el cartel ya fueron capturados. Foto: Archivo particular

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Cuatro hombres señalados de cometer diferentes delitos continúan siendo buscados por las autoridades en Cundinamarca. Para dar con su paradero, la Gobernación y el Departamento de Policía Cundinamarca reactivaron el cartel de los más buscados y anunciaron una recompensa de hasta COP 20 millones para quien suministre información que permita su ubicación y captura.

La estrategia llega después de que dos de las personas que inicialmente hacían parte del cartel fueran capturadas por las autoridades. Ahora, los esfuerzos se concentran en ubicar a los cuatro presuntos delincuentes que aún permanecen prófugos y que, según la Policía, deberán responder ante la justicia por los delitos que se les atribuyen.

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¿Quiénes son los más buscados?

De acuerdo con el cartel divulgado por el Departamento de Policía Cundinamarca, las personas que continúan siendo requeridas por las autoridades son:

Ramiro de Jesús Rojas Álvarez.

Henry Estiven Moreno Hortúa , conocido con el alias de ‘Jorobado’ .

Humberto Quevedo Moreno.

Javier Esneider Moreno Vásquez, alias ‘Mueco’.

En el mismo cartel aparecen Thomas Rodríguez Saravia, alias ‘Thomasito’, y Jhon Stiven Oliveros Bohórquez, alias ‘Pimpo’, quienes ya fueron capturados, según confirmó la Policía de Cundinamarca.

Así puede entregar información

Las autoridades informaron que la recompensa será de hasta COP 20 millones, dependiendo de la calidad y utilidad de la información suministrada.

Las personas que tengan datos sobre el paradero de los buscados pueden comunicarse a las líneas:

320 305 1535

321 394 7755

También está habilitado el correo electrónico decun.siijin-jefat@policia.gov.co.

La Policía aseguró que toda la información será manejada bajo absoluta reserva, con el fin de proteger la identidad de quienes colaboren con las investigaciones.

Al presentar el cartel, el gobernador de Cundinamarca señaló que la captura de dos de los seis hombres inicialmente incluidos demuestra que la colaboración ciudadana ha sido determinante para avanzar en las investigaciones.

“Ahora vamos por los cuatro que aún deben responder ante la justicia. Su información puede marcar la diferencia para seguir fortaleciendo la seguridad en Cundinamarca”, indicó el mandatario.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es desarticular estructuras delincuenciales que afectan diferentes municipios del departamento y fortalecer las acciones de prevención e investigación criminal.

La utilidad de las recompensas

El cartel de los más buscados hace parte de una estrategia que la Policía Nacional y las gobernaciones han fortalecido durante los últimos años para acelerar la captura de personas requeridas por la justicia. Solo durante 2025, la Policía Nacional capturó más de 151.000 personas en todo el país, de las cuales cerca de 38.000 fueron por orden judicial y el resto en flagrancia.

En Cundinamarca, las autoridades han recurrido de manera reiterada a la publicación de carteles con recompensas para ubicar a presuntos responsables de homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y otros delitos de alto impacto. Según el Ministerio de Defensa, la información suministrada por ciudadanos ha sido determinante en numerosas capturas realizadas durante el último año, razón por la cual las autoridades insisten en que estos canales continúan siendo una de las herramientas más efectivas para combatir la criminalidad.

¿Cómo entregar información de forma segura?

La Policía Nacional recordó que quienes suministren información no están obligados a revelar su identidad y que los datos son tratados con estricta reserva. Las autoridades recomiendan no intentar ubicar o enfrentar a las personas buscadas, sino comunicar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales habilitados. También pidieron abstenerse de difundir rumores o datos sin verificar en redes sociales, ya que esto puede afectar las investigaciones y poner en riesgo a terceros.

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