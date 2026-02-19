¿Qué pasa si parquea mal en Bogotá? lo que debe saber sobre nuevos controles

Durante ese año, cerca de 60.000 vehículos fueron sancionados y más de 16.000 inmovilizados por ocupar indebidamente el espacio público. Foto: Alcaldía de Bogotá

Con presencia permanente de agentes civiles y Policía de Tránsito en 30 corredores priorizados, el Distrito refuerza en 2026 su estrategia para combatir el mal parqueo en los puntos más congestionados de la ciudad.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el control se mantiene entre las 7:00 a. m. y las 9:00 p. m., especialmente en vías de alto flujo como la Autopista Norte, la Calle 13, la Calle 26 y la Carrera Séptima, donde se concentra buena parte de las infracciones por estacionamiento indebido.

Solo en enero de este año se realizaron 1.251 operativos, que dejaron más de 10.000 comparendos y 847 inmovilizaciones por abandono de vehículos o parqueo en zonas prohibidas.

La estrategia busca despejar carriles, andenes y ciclorrutas que suelen ser invadidos, lo que afecta la movilidad y pone en riesgo a peatones y ciclistas.

Un balance que viene desde 2025

El refuerzo en 2026 se da tras los resultados obtenidos durante 2025, cuando la Secretaría de Movilidad adelantó más de 15.000 operativos en toda la ciudad.

Durante ese año, cerca de 60.000 vehículos fueron sancionados y más de 16.000 inmovilizados por ocupar indebidamente el espacio público.

Además, se fortaleció el control a los conductores reincidentes: 358 licencias fueron suspendidas y se abrieron 10.162 procesos por reiteración en infracciones relacionadas con estacionamiento indebido.

“Esta conducta afecta directamente la congestión y la seguridad vial. Por eso mantenemos recorridos permanentes en corredores estratégicos y puntos priorizados junto con las alcaldías locales”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Pedagogía para cambiar comportamientos

Además del componente sancionatorio, el Distrito mantiene una estrategia pedagógica para promover una cultura vial responsable.

En 2025, el equipo de Cultura para la Movilidad intervino más de 54.000 vehículos mal estacionados, logrando que más de 29.000 conductores corrigieran su comportamiento sin necesidad de recibir una multa.

En enero de 2026 también se adelantaron 59 jornadas pedagógicas, en las que se interactuó con más de 4.500 conductores. De ellos, el 51 % corrigió su conducta tras recibir orientación.

El objetivo: liberar las vías

Desde la administración distrital insisten en que la combinación de control y pedagogía busca mejorar la movilidad y recuperar el espacio público.

“Con cultura y control seguimos liberando las vías de la ciudad. Parquear mal, incluso por cinco minutos, afecta a todos”, concluyó la secretaria de Movilidad.

Con el refuerzo en los tramos críticos, el Distrito espera reducir las infracciones, mejorar los tiempos de desplazamiento y fortalecer la seguridad vial en los principales corredores de Bogotá.

