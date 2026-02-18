Taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá busca acuerdo con la Fiscalía

Esto implica que la Fiscalía ahora deberá probar no solo la responsabilidad del conductor en el accidente, sino también la gravedad jurídica de su conducta. Foto: Archivo particular

El proceso judicial contra José Eduardo Chalá Franco, el taxista señalado de arrollar a 11 personas en el sur de Bogotá, podría tomar un nuevo rumbo, luego de conocerse que su defensa busca un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Durante la audiencia de acusación, el abogado del conductor solicitó aplazar la diligencia para adelantar conversaciones orientadas a una posible terminación anticipada del proceso. Por esta razón, la audiencia fue suspendida mientras las partes exploran esa alternativa.

La intención sería evitar que el caso llegue a juicio oral, a través de un acuerdo que incluiría la aceptación de responsabilidad y una posible reducción de la pena, siempre con aval de un juez y garantizando los derechos de las víctimas.

Un proceso que se volvió más complejo

En diálogo con El Espectador, Francisco Bernate Ochoa, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, explicó que el proceso cambió sustancialmente tras el fallecimiento de una de las víctimas. “En un primer momento la persona había aceptado los cargos, pero cuando se produjo el deceso se tuvo que hacer una nueva imputación y él no se acogió nuevamente”, señaló.

Según el abogado, esto implica que la Fiscalía ahora deberá probar no solo la responsabilidad del conductor en el accidente, sino también la gravedad jurídica de su conducta.

“Lo que la Fiscalía pretende demostrar es que hubo un acto irresponsable y temerario, e incluso podría discutir si existió algún grado de intencionalidad. Será en el juicio donde se escuchen las pruebas y el juez determine si es o no responsable”, explicó.

¿Qué significa un preacuerdo?

Bernate recordó que, en condiciones normales, un proceso penal concluye con una sentencia absolutoria o condenatoria. No obstante, el sistema penal colombiano contempla mecanismos para terminar el proceso antes de llegar a juicio.

“En Colombia existen vías de terminación anticipada, como cuando una persona acepta cargos o cuando negocia con la Fiscalía. Eso es lo que se conoce como un preacuerdo”, indicó a este diario.

De acuerdo con el penalista, el preacuerdo es una negociación entre la defensa y la Fiscalía sobre los cargos que se aceptan y la eventual reducción de la pena. “Se trata de fijar las condiciones bajo las cuales se dictará una sentencia condenatoria”, precisó.

Cualquier acuerdo deberá ser avalado por un juez de conocimiento, quien verificará que se ajuste a la ley y que no se vulneren los derechos de las víctimas, incluyendo la reparación integral.

Los cargos contra el conductor

Chalá Franco enfrenta cargos por tentativa de homicidio, lesiones personales agravadas y homicidio agravado. Tras el accidente, aceptó inicialmente responsabilidad por los primeros delitos. Sin embargo, luego de que una menor de edad falleciera por la gravedad de las lesiones, la Fiscalía formuló una nueva imputación por homicidio agravado, lo que complicó su situación jurídica.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2025, cuando Chalá Franco arrolló a un grupo de peatones, en la localidad de San Cristóbal. Según las autoridades, el conductor manejaba en estado de embriaguez. El impacto dejó 11 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad. Varias víctimas fueron trasladadas a centros médicos con lesiones graves. Días después, una adolescente falleció, lo que agravó el proceso penal.

Lo que viene ahora

Si no se concreta el preacuerdo, el caso continuará hacia juicio oral, donde la Fiscalía deberá presentar las pruebas y buscar una condena. “Todo proceso penal debe terminar con una decisión: o se declara inocente o culpable”, recordó Bernate.

Por ahora, la posibilidad de una negociación abre un nuevo capítulo en uno de los casos de tránsito más graves registrados en Bogotá en los últimos años, mientras las víctimas y sus familias esperan una decisión judicial definitiva.

