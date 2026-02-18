Protestas en la Universidad Nacional por la polémica con el nuevo rector del campus

Estudiantes marchan en Bogotá por posible regreso de Ismael Peña a la rectoría de la U. Nacional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Estudiantes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, se movilizaron este martes en la calle 26 con carrera 33 para manifestar su inconformidad frente al posible regreso de Ismael Peña como rector de la institución.

De acuerdo con los reportes preliminares, la jornada se desarrolla de manera pacífica y sin afectaciones graves al orden público. Los manifestantes aseguran que la protesta busca llamar la atención sobre decisiones administrativas que, según ellos, afectan la autonomía universitaria.

Las autoridades acompañan la movilización y monitorean la situación para garantizar la movilidad y la seguridad en el sector.

Sin embargo, la Secretaria de Gobierno, informó que la instancia de diálogo ya se habría agotado, debido a la negativa de los manifestantes para despejar la troncal de Transmilenio y permitir la libre movilidad de la ciudadanía.

Instantes después, tras la presencia de las autoridades y uniformados de la Policía, los manifestantes accedieron a desbloquear el carril occidente-oriente.

Manifestantes que salieron desde la Universidad Nacional bloquean la calle 26. A pesar de que se intentó mediar para recuperar la movilidad de la zona, ya se levantó la etapa de diálogo ante la no intención de desbloquear esta vía.



No se puede perjudicar así a la ciudadanía que… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) February 18, 2026

Un conflicto que se arrastra desde 2024

La movilización se enmarca en una controversia que la universidad mantiene desde 2024 por la designación de su rector. En marzo de ese año, el Consejo Superior Universitario (CSU) eligió a Peña Reyes como rector, una decisión que generó rechazo en amplios sectores de la comunidad académica, al no coincidir con el resultado de la consulta interna, en la que la mayoría había respaldado a otro candidato.

Desde entonces, estudiantes, docentes y egresados han cuestionado la legitimidad del proceso, argumentando que no se respetó la voluntad expresada en las urnas universitarias. La inconformidad derivó en paros, asambleas permanentes y múltiples jornadas de protesta dentro y fuera del campus.

Fallo judicial reaviva la polémica

El conflicto tomó un nuevo rumbo esta semana, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara, mediante un fallo de tutela en segunda instancia, restituir a Peña en el cargo en un plazo de 48 horas.

La decisión judicial reavivó el malestar estudiantil y motivó nuevas movilizaciones, además de la declaratoria de paro académico y administrativo mientras se analiza el alcance del fallo y sus implicaciones para la institución.

Defensa de la autonomía universitaria

Los estudiantes han reiterado que sus manifestaciones son de carácter pacífico y que buscan defender la autonomía universitaria y el respeto por los mecanismos democráticos internos.

Sin embargo, el tema continúa generando divisiones dentro de la comunidad académica y mantiene abierta una discusión de fondo sobre el modelo de elección del rector en la principal universidad pública del país.

Mientras se define la situación jurídica y administrativa, el futuro de la rectoría sigue siendo motivo de debate y movilización en el campus.

