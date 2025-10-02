Manifestantes atacaron CAI de la Av. Chile en Bogotá: esto se sabe

Las personas se concentraron en la carrera Séptima con calle 72. Foto: W Radio

En varias zonas de Bogotá se han registrado manifestaciones que han derivado en actos vandálicos. La zona más crítica es la de la carrera Séptima con calle 72, en donde los bloqueos viales están generando afectaciones en la movilidad. Además, se han reportado daños a un CAI de la Policía ubicado en la avenida Chile con carrera Séptima. Por lo anterior, las autoridades decidieron suspender el diálogo e intervenir con la fuerza pública.

“A esta hora en el lugar se reportan acciones que perturban la sana convivencia, intimidan y provocan, lanzando objetos contundentes. Se suspende etapa de diálogo”, señaló la Secretaría de Gobierno.

“Rechazamos estas actuaciones que afectan e intimidan a quienes no hacen parte de las movilizaciones y deslegitiman el objetivo pacífico de las mismas”, añadió el Distrito. En el lugar, agentes antidisturbios del UNDMO intervinieron para recuperar el orden y restablecer la movilidad en la zona.

Por el momento, los manifestantes continúan en desplazamiento y se ubican en la calle 73 con carrera 9 sentidos Oriente - Occidente. Además, se recupera la movilidad en el corredor vial de la carrera 7 con calle 72 en ambos sentidos.

Además, siendo las seis de la tarde, las personas que están en la manifestación se ubican frente a un edificio de la ANDI. “Se han encendido bengalas y utilizado equipos de sonido. También se han presentado pintadas en edificaciones cercanas y un altercado entre algunos asistentes, situación en la que intervinieron las entidades en terreno para mediar y mantener el control”, añadió Gobierno.

Las personas ubican vallas sobre la Cra. Séptima para bloquear el paso. UNDMO interviene en este momento.

