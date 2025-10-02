“Vacaciones científicas” en la semana de receso en Bogotá: conozca más

El Jardín Botánico de Bogotá, está ubicado en la avenida calle 63 n.° 68-95, en la Localidad de Engativá. Foto: Jardín Botánico

Para la semana de receso, del 7 al 9 de octubre, en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, llevarán cabo las Vacaciones Científicas, una experiencia única para los niños y niñas entre los 5 y los 12 años.

En esta experiencia, invitan a los menores a explorar la naturaleza a través del juego y el aprendizaje. En ese sentido, quienes asistan disfrutarán de actividades lúdicas y educativas orientadas a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales.

Estas jornadas se llevarán a cabo de 9:00 a. m. a 12:30 p. m. y estarán dirigidas por profesionales expertos en educación ambiental.

¿Cuál será la programación?

7 de octubre: ¡Alerta nos estamos extinguiendo!

8 de octubre: Polinizadores de Orquídeas

9 de octubre: Huellas entre Hojas

Para la inscripción de los menores y la confirmación de los eventos podrán conocer mayor información en la página web.

Actividades en el Planetario:

En las mismas fechas, también se llevarán a cabo cursos para disfrutar en familia en el Planetario de Bogotá.

¿Qué cursos habrá?

“Curso vacacional infantil de biología: La vida en todas partes”: espacio está dirigido para niños y niñas de 4 a 12 años. Si está interesado en adquirir la boletería, puede hacerlo a través de este enlace. “Curso Vacacional de Introducción a la Astronomía”.

Los asistentes al curso infantil de biología ‘la vida en todas partes’, podrán descubrir cómo la vida se esconde en los lugares más inesperados, desde diminutos seres invisibles para el ojo humano, hasta criaturas que desafían los climas más extremos en el universo.

¿Qué podrán aprender los menores?

El Microcosmos: un universo oculto de vida microscópica que nos rodea. Clasificando la Vida: cómo organizar a todos los seres vivos, desde el más grande hasta el más pequeño. Vida en Ambientes Extremos: cómo sobreviven algunos seres en los lugares más desafiantes de la Tierra.

Grupo 1: niños de 4 a 7 años

Fechas y horarios: octubre 7, 8 y 9

Horario: 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Y el octubre 10, desde las 10:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Grupo 2: Niños de 8 a 12 años

Fechas y horarios:

Octubre 7, 8 y 9: 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Octubre 10: 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

El valor de la entrada es de $100.000 más el servicio de TuBoleta.

Conociendo el Cosmos

Por otro lado, los asistentes al curso de Introducción a la Astronomía podrán embarcarse en un viaje por la historia, la ciencia y los fenómenos del universo. El valor de la boleta es de $175.000 más el servicio TuBoleta, con descuentos en taquilla y el aforo es para 35 personas. En el espacio, tocarán las siguientes temáticas:

Mirada de las civilizaciones antiguas: cómo otras culturas interpretaron el cielo.

Astronomía de posición: aprenda cómo ubicar estrellas y constelaciones en el cielo nocturno.

La bóveda celeste y la Tierra: comprenda cuál es nuestro lugar en el universo.

La física del cosmos: cómo el movimiento y la luz revelan los secretos de planetas, estrellas y galaxias.

El universo en su conjunto: una reflexión sobre su origen, evolución y estructura.

Fecha

7 al 10 de octubre

Horario: 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

