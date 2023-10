Manuel Sarmiento, por la dignidad de Bogotá #Votenpormí

Manuel Sarmiento, candidato al Concejo de Bogotá. Foto: Cortes

Cuéntenos un poco de su trayectoria:

Abogado de la Universidad Externado de Colombia y candidato a maestría en derecho público. Fui dirigente del movimiento estudiantil, asesor sindical y asesor de Jorge Enrique Robledo en el congreso, donde dirigí debates de las zonas francas, Agro Ingreso Seguro, Saludcoop y la inconveniencia del TLC. Como concejal he realizado más de 75 debates de control político en temas de seguridad y movilidad, y he priorizado el acompañamiento a trabajadores diversos gremios, residentes que defienden su derecho a permanecer en sus barrios, y artistas locales y distritales que demandan espacios culturales.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Porque tengo la firme convicción de poner esa curul al servicio de la lucha por la Dignidad de Bogotá. Así lo he hecho durante estos dos periodos, trabajando con un extraordinario equipo con el que hemos demostrado que luchar sí sirve. Evitamos la privatización de la ETB, defendimos los derechos de residentes amenazados por el POT de Peñaloza, fomentamos la creación de un operador público de transporte, para que Transmilenio no siga en manos de privados y ahora de la mano con Jorge Enrique Robledo en la alcaldía. vamos a trabajar por una ciudad que produzca más riqueza, más y mejores trabajos, y en la que los derechos sean una prioridad.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Mi candidato es Jorge Enrique Robledo de mi partido Dignidad y Compromiso, porque es la mejor opción para Bogotá, una persona con 50 años de trayectoria y que tiene mucho para aportarle a la ciudad. Vamos junto a él a hacer realidad una política de ‘Pasaje Cero’ porque el transporte es un derecho fundamental y vamos a apoyar a los hogares menos favorecidos que deben elegir entre comer o moverse en transporte público.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

Mi trayectoria pública ha sido enmarcada por el respeto de las leyes, ni durante mi tiempo como asesor del congreso, ni en 8 años de trabajo en el Concejo he sido sujeto de indagación alguna ni disciplinaria ni penal.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿Cuáles y en qué periodo?

He sido concejal de Bogotá en los periodos 2015-2019 y 2020-2023; entre 2008 y 2014 coordiné la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Jorge Enrique Robledo, donde tuve la oportunidad de liderar, entre otras, las investigaciones sobre los negocios delos hijos de Uribe en la Zona Franca de Occidente, Agro Ingreso Seguro, el desfalco de Saludcoop, la política petrolera, entre otras.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Junto a Jorge Enrique Robledo en la alcaldía vamos a garantizar que sea el TIEMPO de Bogotá. Buscando la transparencia en el sector público, denunciando intereses de grupos poderosos que quieren privatizar las rentas sociales, como el caso de TransMilenio. Vamos a promover la inclusión de los bogotanos con la política de ‘Pasaje Cero’, apoyaré el desarrollo de una política de empleo productivo para 100.000 mujeres y jóvenes y buscaré que cada vez más, existan políticas para tener una ciudad Digna.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1. Hambre Cero como política distrital; 2. Marco legal para la creación de planes de empleo público de emergencia, y 3. Fortalecimiento de La Rolita como operadora pública de transporte masivo de Bogotá.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

La lucha por resolver la profunda crisis socioeconómica de la ciudad.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

La respuesta a la inseguridad debe ser estructural y en dos frentes.

Primero: una política de seguridad integral que ofrezca oportunidades de vida digna a los jóvenes excluidos (570.000) y que evite que estos caigan en estructuras criminales, con más Policías, mejor preparados y con mejores condiciones y garantías para su trabajo.

Segundo: promover y defender el desarrollo del aparato productivo de la ciudad, donde fortalezcamos la industria manufacturares y el crecimiento de actividades técnicamente complejas, por ejemplo que Bogotá pueda ser nodo productivo de industria automotriz eléctrica. Necesitamos más trabajo, una ciudad con hambre es una ciudad insegura.

Dato: 1.8 millones de Bogotanos están en la informalidad, medio millón en el desempleo y 2.5 millones de personas aguantan hambre en la ciudad.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No, la Policía debe ser responsabilidad del Gobierno Nacional, son ellos los que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los colombianos y en ese caso, deben implementar una Policía que le sirva a la ciudad.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Los contratos deben respetarse, sin embargo, siempre he defendido que Bogotá debía construir una primera línea subterranea por la Caracas con operación pública. Pero, Peñalosa dejo contratado el metro elevado alimentador de Transmilenio, un exabrupto. Ahora, como lo contratado ya está andando y del objeto de ese contrato hace parte el trazado elevado, es inviable modificarlo sin incurrir en riesgos de sobrecostos, por eso he insistido he insistido en la falacia de Petro cuando señala que es posible modificar el contrato de forma irresponsable.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

El proyecto actual debe ser suspendido, como lo hemos denunciado al demostrar que es inconveniente, innecesario e ilegal. Se ha demostrado incluso, que va en contra del mismo Plan de Desarrollo de Claudia López. El IDU, no tiene diseños de detalles de intervenciones claves en la séptima, y pretenden gastarse, sin saber si es la cifra real, más de $2.5 billones para movilizar solo 7.000 pasajeros hora-sentido. Es un despilfarro. La Séptima debe tener una intervención basada en estudios técnicos que garanticen un mayor beneficio a la ciudad y uso eficiente de los recursos, algo que el proyecto actual de la alcaldía, no cumple.

¿En desarrollo urbano, prefiere expansión o densificación?

Creo que armar una dicotomía aquí es incorrecto. Hay zonas de la ciudad donde se puede y se debe densificar, cuidando el interés general con urbanismo democrático que garantice el acceso a infraestructura pública. Así mismo, existen zonas donde la ciudad se puede expandir, teniendo en cuenta la necesidad de construcción de infraestructura pública para los habitantes de esas zonas. Por eso soy un defensor de que en el ordenamiento territorial prime el interés general, se respeten los derechos de los moradores y se garantice el derecho al acceso a la vivienda digna, con infraestructura y espacio público.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Primero, desprivatizarlo. Los operadores privados, desde 1988 han ocasionado irreparables daños a las comunidades de Chuniza, Monteblanco, La Aurora, y Mochuelo Alto y Bajo. Con hechos escandalosos como los derrumbes y la estafa del tratamiento de lixiviados, que nos cobran en la tarifa, pero que realmente están vertiendo en el Río Tunjuelo. Segundo: la concesión vence en 2025 y el nuevo contrato debe estructurarse y aplicarse con operación pública, que garantice la generación de energía con los residuos. Un proceso que debe complementarse con la operación pública de la recolección de residuos. Tercero: restitución de derechos de las comunidades afectadas por la operación.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

El modelo actual de la Región de la Sabana reproduce malos procesos de integración regional. El Consejo Regional (CR) concentra el poder en la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, decidiendo privatización e impuestos sin un contrapeso. Son juez y parte y se pueden tomar decisiones arbitrarias. Replica además, el proceso de descentralización sin recursos: fácil para el Gobierno porque se desentiende de sus responsabilidades, pero deja sin recursos varios programas que necesitan el apoyo de la chequera de la nación. Ese proceso e institucionalidad de integración necesita correcciones estructurales, de lo contrario será otro escenario de abuso de poder en contra del interés general y de las necesidades de la ciudadanía.

¿Qué opina sobre la creación de nuevas localidades?

Es positivo que se avance en formas de organización de la administración que permitan tener entidades más cercanas a la población. Al próximo alcalde, que será Jorge Enrique Robledo, le tocará estructurarlas técnicamente para que el que sigue las ponga en funcionamiento. Estoy seguro de que Robledo hará un trabajo serio y democrático dotándolas de herramientas técnicas y presupuesto para apoyar a la ciudadanía en la satisfacción de sus necesidades y en el propósito de la vida digna. Dudo que que Galán, Bolívar o cualquiera de los otros tengan la capacidad de hacerlo, no son gente de fiar y les gusta alinearse con los intereses de las estructuras de poder que le han quitado grandes rentas a la ciudad en favor de unos pocos.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Mi balance es negativo, porque incumplió un acuerdo fundamental para generar un modelo de ciudad incluyente. Con la promesa de reversar políticas neoliberales, recibió nuestro apoyo, llegó a la alcaldía y nos dio la espalda. Aunque se hicieron cosas valiosas en lo social durante la pandemia, se ha dedicado a darle más y mejores gabelas a las estructuras de poder. No renegoció los contratos de Transmilenio, no criticó la privatización del metro, le mamó gallo a la tercerización laboral en el distrito y tiene desfinanciada a la Universidad Distrital. Está endeudando la ciudad para promover negociados de privatización como la PTAR Canoas, el Transmilenio por la Séptima, y en la segunda línea del metro; y en La Rolita metió a Enel, empresa que ha sido una pésima socia para la ciudad. Al final de su mandato, la ciudad atraviesa por una gran crisis socioeconómica de grandes proporciones que se refleja en el hambre, el desempleo y la informalidad, el aumento de la inseguridad, el hacinamiento en las viviendas populares, el costo de la vida, y el continuo declive económico, que ya completa más de una década en Bogotá. Algunas de estas situaciones no la tienen ella como responsable principal, sino a las políticas neoliberales y del libre comercio, que personajes como Petro están potenciando desde el gobierno nacional. Pero ella no cumplió su deber ciudadano de ponerse del lado de Bogotá sino de los grandes poderes del saqueo. Por eso, al final mi balance es negativo. Ella incumplió el acuerdo que hicimos.