La agenda divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno incluye concentraciones en el Parque Nacional y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en el centro de la ciudad, además de una…

Bogotá tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada de marchas y movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales, sectores educativos y estudiantiles, movimientos políticos y colectivos sociales. El expresidente Gustavo Petro anunció su participación en la capital y llamó a que las manifestaciones sean multitudinarias y pacíficas.

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Marchas del 14 de octubre en Bogotá: horarios, recorridos y puntos de encuentro

La agenda divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno incluye concentraciones en el Parque Nacional y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en el centro de la ciudad, además de una movilización prevista en la localidad de Usme. Cabe aclarar que no todas las convocatorias tienen horario y punto de encuentro confirmados.

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Marchas del 14 de octubre en Bogotá: puntos, horarios y recorridos

Esta es la agenda divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno para la jornada del miércoles:

1. Jornada de movilización preparatoria del paro contra el Gobierno

Hora: 9:30 a. m.

9:30 a. m. Punto de encuentro: Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, localidad de Santa Fe.

Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, localidad de Santa Fe. Recorrido previsto: Plaza de Bolívar, en la carrera Séptima con calle 11, localidad de La Candelaria.

Plaza de Bolívar, en la carrera Séptima con calle 11, localidad de La Candelaria. Convocantes: CUT, CTC, CGT, CDP, Fecode, Pacto Histórico y Alianza por la Vida.

2. Marcha: ‘¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!’

Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Punto de encuentro: Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, localidad de Santa Fe.

Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, localidad de Santa Fe. Recorrido previsto: Plaza de Bolívar, en la carrera Séptima con calle 11, localidad de La Candelaria.

Plaza de Bolívar, en la carrera Séptima con calle 11, localidad de La Candelaria. Convoca: Asociación Distrital de Educadores (ADE).

Las dos convocatorias tienen como punto de encuentro el Parque Nacional y señalan la Plaza de Bolívar como destino. La información disponible no precisa si se trata de recorridos conjuntos o de movilizaciones separadas.

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3. Marcha: ‘Movilización en defensa de nuestros derechos’

Hora: Por confirmar.

Por confirmar. Punto de encuentro: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B, localidad de Santa Fe.

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B, localidad de Santa Fe. Convoca: Sector universitario.

4. Marcha: ‘Usme se moviliza’

Hora: Por confirmar.

Por confirmar. Punto de encuentro: Por confirmar.

Por confirmar. Lugar: Localidad de Usme.

La Secretaría Distrital de Gobierno no había confirmado la hora ni el punto específico de salida de esta última convocatoria en la información divulgada.

¿Qué vías podrían tener afectaciones?

Las movilizaciones previstas en el centro podrían generar afectaciones en la carrera Séptima, la carrera Décima, la calle 26 y otros corredores viales cercanos a los puntos de concentración y a la Plaza de Bolívar. En el sur de Bogotá también podrían presentarse cambios en la movilidad por la convocatoria en Usme.

La operación de TransMilenio podría registrar afectaciones tanto en rutas troncales como en servicios TransMiZonales, dependiendo del avance de las marchas y de las decisiones operativas que se adopten durante la jornada. La información disponible no incluye cierres específicos ni desvíos confirmados.

Para consultar novedades sobre movilidad, cierres y desvíos, la ciudadanía puede revisar el especial de marchas de Portal Bogotá.

Recomendaciones de movilidad

Planifique sus desplazamientos: salga con anticipación y contemple posibles cierres viales, desvíos y cambios en los tiempos de recorrido.

salga con anticipación y contemple posibles cierres viales, desvíos y cambios en los tiempos de recorrido. Consulte las novedades de movilidad: revise las actualizaciones sobre las manifestaciones antes de iniciar su viaje.

revise las actualizaciones sobre las manifestaciones antes de iniciar su viaje. Si participa en las marchas, hágalo pacíficamente: respete los derechos de quienes se movilizan y de las demás personas que transitan por la ciudad.

respete los derechos de quienes se movilizan y de las demás personas que transitan por la ciudad. Atienda las indicaciones de las autoridades: siga las instrucciones de los equipos distritales y de los organismos presentes en los puntos de concentración.

¿Por qué se convocaron las marchas?

La jornada tiene entre sus ejes la defensa del salario mínimo y del poder adquisitivo. Petro invitó a ciudadanos de distintas posiciones políticas a participar y pidió que las manifestaciones se desarrollen sin violencia.

En mensajes difundidos en redes sociales, el expresidente cuestionó el efecto que podría tener un aumento salarial insuficiente frente al costo de productos como la papa, la carne, el tomate y la zanahoria. No presentó en esas declaraciones un porcentaje concreto para el incremento del salario mínimo de 2027.

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