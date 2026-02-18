Distrito inaugura nuevo Hospital en Usme con servicios que eliminan el ‘pimponeo’ en salud

La obra fue contratada en 2020 y debía entregarse en 2023. Foto: Secretaría de Salud

Este miércoles, la Secretaría de Salud inauguró el nuevo hospital de Usme. Una obra que fue contratada en 2020 y debía entregarse en mayo de 2023. Durante la presentación del nuevo centro asistencial de salud, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que su administración encontró “serios problemas de diseño, estructuración y del sistema eléctrico”. Por lo que impusieron una sanción al contratista “y hay otras en proceso. Estaba a punto de convertirse en un elefante blanco”, sentenció Galán.

La obra con un costo superior a los COP 318 mil millones, vigilada por la Personería, Contraloría y Concejo de Bogotá, finalmente fue entregada y beneficiará a más de 460 mil habitantes de Usme, extendiéndose a otras localidades como Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz, e incluso de municipios de Cundinamarca y del Meta.

A lo largo y ancho de sus 32 mil metros cuadrados, el hospital cuenta con atención a ginecología, gastroenterología, cardiología, urología, pediatría, ortopedía, neumología, entre otras especialidades. Asimismo, tiene la capacidad de 26 camas de UCI para adultos y pediátricos y 57 neonatales; cinco quirófanos y 138 camas de hospitalización; sala de lactancia y áreas de atención ambulatoria; imágenes diagnósticas, laboratorio, formación de talento humano en salud y más.

“Tenemos que cumplir con esas fechas de habilitación, pero ya abrimos las puertas inicialmente con servicios resolutivos y queremos que (a futuro) sea un referente de oncología y temas renales”, sentenció Galán.

¿De qué tratan los servicios resolutivos?

Los servicios resolutivos son una estrategia del modelo ‘Más-Bienestar’ que busca resolver varias necesidades a los pacientes en un solo lugar, eliminando el famoso pimponeo y llevando las especialidades a los territorios, más allá de una consulta general.

La Secretaría informó que, para el primer trimestre de 2026, se tiene prevista la operación de 24 de estos sitios, los cuales han o están en procesos de transformación progresiva. Siete de estos se encuentran en la Subred Sur Occidente, incluido el Centro de Salud 29, ubicado en la localidad de Kennedy.

Durante el tercer y cuarto trimestre de este año se programa la puesta en marcha de 10 servicios resolutivos adicionales. Posteriormente, se incorporarán dos más en 2027 y otros dos en 2028, hasta completar el total proyectado de 38 centros integrales en las cuatro subredes.

Cronograma de apertura

Gerson Bermont, secretario de Salud, reiteró que la puesta en funcionamiento del Hospital se hará de manera progresiva “garantizando que cada etapa cumpla plenamente con los requisitos normativos y asistenciales”.

Por ello, en esta primera etapa, el hospital iniciará la prestación de servicios de consulta externa con las siguientes especialidades, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.:

● Cardiología

● Urología

● Gastroenterología

● Ortopedia y traumatología

● Cirugía general

● Pediatría

● Ginecología y obstetricia

● Medicina familiar

● Medicina general

● Enfermería

● Toma de citología cervicouterina (CCU)

Podrán acceder a estos servicios los usuarios afiliados a EPS de los regímenes contributivo y subsidiado asignados a la Subred Sur, así como la población priorizada y los habitantes de la localidad de Usme, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el sistema de salud y la red integrada de servicios.

En abril entrará en operación el servicio de urgencias y pondrán en marcha los servicios de hospitalización e imágenes diagnósticas.

Para junio proyectan la operación total de los servicios asistenciales, incluidas las unidades de cuidados intensivos y los servicios quirúrgicos. Con ello, en el mes de julio, el hospital contaría con la totalidad de sus áreas en funcionamiento y se consolidaría como un nuevo referente de la red pública hospitalaria.

Oportunidades de empleo

Con este anuncio, habrá también oportunidades de empleo, pues según Viviana Clavijo, gerente de la Subred Sur, se necesita 1.600 personas entre médicos, enfermeras, camilleros, bacteriólogos, vigilancia, aseo y administrativo. “Estamos actualmente en Corferias, pero pronto anunciaremos la feria en la localidad o puede enviar su hoja de vida al correo seleccionhospitalusme@subredsur.gov.co”.

De acuerdo con la convocatoria, la vinculación se hará exclusivamente por contrato de prestación de servicios, “cuya suscripción se efectuará de manera progresiva durante el primer semestre de 2026 o a medida que se vaya dando la apertura a los diferentes servicios”.

