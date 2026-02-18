Transmicable de Ciudad Bolívar: eligen nuevo operador por los próximos 10 años

25 mil habitantes se mueven diariamente en este transporte aéreo. Foto: El Espectador - José Vargas

Transmilenio S.A. anunció este miércoles que se realizó con éxito la adjudicación del contrato de operación del servicio de Transmiscable en Ciudad Bolívar. El proponente Promesa de Sociedad Futura CableMovil fue el ganador del proceso y estará al frente del funcionamiento del transporte por los próximos 10 años.

De acuerdo con la empresa, el proceso licitatorio contó con la participación de tres oferentes: Promesa de Sociedad Futura Gran Américas, Mi Teleférico Tunal, Promesa de Sociedad Futura Doppelmayr Cable Car Ciudad Bolívar y Promesa de Sociedad Futura Cable Movil.

De esta forma, Transmilenio, como ente gestor, garantizó que el cambio de operador no afectará ni interrumpirá la prestación del servicio que beneficia a cerca de 25 mil habitantes de Ciudad Bolívar cada día.

El camino para llegar a la adjudicación

Desde diciembre de 2023, La Rolita, operador de transporte público de Bogotá, llevaba la operación del Transmicable de Ciudad Bolívar. Tras una acción popular que pidió abrir una licitación pública objetiva, Transmilenio acordó avanzar en un nuevo proceso de selección.

El Pacto de Cumplimiento propuesto por la Administración Distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, estableció la obligación de contratar un nuevo operador mediante un proceso de selección objetiva, garantizando un manejo eficiente, transparente y conforme a la ley.

Aunque según el cronograma de la Empresa de Transmilenio, el 19 de diciembre encabezarían la audiencia pública en la que adjudicaban el contrato, no se realizó sino meses después.

El traspié vino de una decisión el 5 de diciembre, de declarar desierto el proceso de selección —aunque La Rolita tenía los días contados en este rol—, pues la entidad argumentó que hallaron “una inconsistencia detectada en el pliego de condiciones, la cual generaba dudas respecto de la hora límite para la recepción de las propuestas”.

Cabe recordar que el nuevo contrato contempla la operación y el mantenimiento integral del sistema Transmicable, incluyendo la infraestructura, los equipos electromecánicos y todos los componentes necesarios para su funcionamiento. Esto incluye las cuatro estaciones, 163 cabinas que reciben en promedio 638.000 validaciones mensuales, lo que equivale a 24.000 validaciones por día hábil.

El contrato proyectado a diez años tiene como fin la garantía de estabilidad operativa, técnica y administrativa. Por último, la empresa aclaró que el nuevo operador tendrá a su cargo la vinculación del personal necesario para la operación. “El empalme entre operadores podrá contemplar la transición laboral de las personas actualmente vinculadas al operador”, señaló Transmilenio.

