Uno de los días con mayor número de actividades será el jueves 19 de noviembre, cuando está prevista, a propósito de la convocatoria de Paro Nacional que impulsan centrales obreras, sindicatos y…

Esta semana la capital del país vivirá una nueva jornada de movilizaciones sociales entre el martes 17 y el domingo 22 de noviembre. La programación incluye plantones, marchas convocacadas a nivel nacional y actividades culturales en sectores de Santa Fe, La Candelaria, Chapinero, Teusaquillo, Fontibón, Usaquén y Usme, entre otros puntos de la ciudad.

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Marchas en Bogotá: Paro Nacional y otras movilizaciones previstas del 17 al 22 de noviembre

Uno de los días con mayor número de actividades será el jueves 19 de noviembre, cuando está prevista, a propósito de la convocatoria de Paro Nacional que impulsan centrales obreras, sindicatos y sectores de oposición, una marcha desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. También habrá concentraciones en el Park Way, la Universidad Pedagógica Nacional y la Embajada de Israel.

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Las jornadas podrían generar afectaciones en la movilidad y cambios en la operación de algunas rutas de TransMilenio. Por eso, quienes tengan desplazamientos programados por estos sectores pueden consultar la agenda y anticipar sus recorridos.

Martes 17 de noviembre

A las 5:00 p. m. con la actividad ‘Vamos al Paro Nacional’, en la estación Las Aguas de TransMilenio, en la carrera Tercera con calle 19, en Santa Fe.

Miércoles 18 de noviembre

Para el miércoles están programadas dos actividades desde las 9:00 a. m. Una será el plantón ‘El antisionismo no es antisemitismo’, en el salón Comuneros del Concejo de Bogotá, ubicado en la calle 36 con carrera 28A, en Teusaquillo.

La otra corresponde a una nueva jornada cultural por la memoria de Eduardo Loffsner Torres, en la Universidad Pedagógica Nacional, en Chapinero.

Jueves 19 de noviembre: marcha hacia la Plaza de Bolívar

El jueves, con la convocatoria a Paro Nacional, concentra varias de las movilizaciones previstas para la semana. A las 9:00 a. m. está convocada la marcha principal de la jornada, que partirá del Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, y tendrá como destino la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

A esa misma hora habrá una actividad cultural en la Universidad Pedagógica Nacional, relacionada con la memoria de Eduardo Loffsner Torres. Una hora después, a las 10:00 a. m., está prevista la marcha ‘La Peda se Moviliza’, con punto de encuentro en esa misma universidad.

A las 11:00 a. m. se realizará la movilización ‘El Paro al Barrio’, desde el monumento almirante Padilla, en el Park Way, carrera 24 con calle 37, en Teusaquillo.

Finalmente, a las 11:30 a. m. está convocada una vigilia silenciosa por Palestina frente a la Embajada de Israel, en la calle 26 con carrera 57.

Viernes 20 de noviembre

La programación del viernes incluye dos actividades. A las 2:00 p. m. habrá una nueva jornada cultural por la memoria de Eduardo Loffsner Torres, en la Universidad Pedagógica Nacional.

Más tarde, a las 7:00 p. m., está previsto el encuentro ‘¡Las mujeres nos movilizamos seguras por Fontibón!’, en el parque fundacional de esa localidad, ubicado en la calle 19 entre carreras 99 y 100.



Domingo 22 de noviembre

El domingo tendrá varias actividades en Chapinero y el centro de Bogotá. A las 9:00 a. m. está convocada la ‘Gran marcha nacional contra la impunidad’, con punto de encuentro en el Club El Nogal, en la carrera Séptima con calle 78.

También está prevista otra movilización con el mismo nombre, que partirá de la Dirección de Sanidad del Ejército, en la carrera Séptima con calle 52, y tendrá como destino la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la carrera Séptima con calle 63.

A las 10:00 a. m. se realizará el encuentro cultural ‘Bordadoras de futuros’, en el Parque de los Hippies, en la carrera Séptima con calle 63.

Por su parte, a las 11:00 a. m. tendrá lugar el festival por la vida y la memoria ‘¡Dilan Cruz Vive, la Lucha Sigue!’, en la calle 19 con carrera Cuarta, en Santa Fe.

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