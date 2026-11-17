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Esta semana la capital del país vivirá una nueva jornada de movilizaciones sociales entre el martes 17 y el domingo 22 de noviembre. La programación incluye plantones, marchas convocacadas a nivel nacional y actividades culturales en sectores de Santa Fe, La Candelaria, Chapinero, Teusaquillo, Fontibón, Usaquén y Usme, entre otros puntos de la ciudad.
Uno de los días con mayor número de actividades será el jueves 19 de noviembre, cuando está prevista, a propósito de la convocatoria de Paro Nacional que impulsan centrales obreras, sindicatos y sectores de oposición, una marcha desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. También habrá concentraciones en el Park Way, la Universidad Pedagógica Nacional y la Embajada de Israel.
Las jornadas podrían generar afectaciones en la movilidad y cambios en la operación de algunas rutas de TransMilenio. Por eso, quienes tengan desplazamientos programados por estos sectores pueden consultar la agenda y anticipar sus recorridos.
Martes 17 de noviembre
A las 5:00 p. m. con la actividad ‘Vamos al Paro Nacional’, en la estación Las Aguas de TransMilenio, en la carrera Tercera con calle 19, en Santa Fe.
Miércoles 18 de noviembre
- Para el miércoles están programadas dos actividades desde las 9:00 a. m. Una será el plantón ‘El antisionismo no es antisemitismo’, en el salón Comuneros del Concejo de Bogotá, ubicado en la calle 36 con carrera 28A, en Teusaquillo.
- La otra corresponde a una nueva jornada cultural por la memoria de Eduardo Loffsner Torres, en la Universidad Pedagógica Nacional, en Chapinero.
Jueves 19 de noviembre: marcha hacia la Plaza de Bolívar
- El jueves, con la convocatoria a Paro Nacional, concentra varias de las movilizaciones previstas para la semana. A las 9:00 a. m. está convocada la marcha principal de la jornada, que partirá del Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, y tendrá como destino la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.
- A esa misma hora habrá una actividad cultural en la Universidad Pedagógica Nacional, relacionada con la memoria de Eduardo Loffsner Torres. Una hora después, a las 10:00 a. m., está prevista la marcha ‘La Peda se Moviliza’, con punto de encuentro en esa misma universidad.
- A las 11:00 a. m. se realizará la movilización ‘El Paro al Barrio’, desde el monumento almirante Padilla, en el Park Way, carrera 24 con calle 37, en Teusaquillo.
- Finalmente, a las 11:30 a. m. está convocada una vigilia silenciosa por Palestina frente a la Embajada de Israel, en la calle 26 con carrera 57.
Viernes 20 de noviembre
- La programación del viernes incluye dos actividades. A las 2:00 p. m. habrá una nueva jornada cultural por la memoria de Eduardo Loffsner Torres, en la Universidad Pedagógica Nacional.
- Más tarde, a las 7:00 p. m., está previsto el encuentro ‘¡Las mujeres nos movilizamos seguras por Fontibón!’, en el parque fundacional de esa localidad, ubicado en la calle 19 entre carreras 99 y 100.
Domingo 22 de noviembre
- El domingo tendrá varias actividades en Chapinero y el centro de Bogotá. A las 9:00 a. m. está convocada la ‘Gran marcha nacional contra la impunidad’, con punto de encuentro en el Club El Nogal, en la carrera Séptima con calle 78.
- También está prevista otra movilización con el mismo nombre, que partirá de la Dirección de Sanidad del Ejército, en la carrera Séptima con calle 52, y tendrá como destino la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la carrera Séptima con calle 63.
- A las 10:00 a. m. se realizará el encuentro cultural ‘Bordadoras de futuros’, en el Parque de los Hippies, en la carrera Séptima con calle 63.
- Por su parte, a las 11:00 a. m. tendrá lugar el festival por la vida y la memoria ‘¡Dilan Cruz Vive, la Lucha Sigue!’, en la calle 19 con carrera Cuarta, en Santa Fe.
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