Marejada de empleo en Bogotá: 600 vacantes para todos los perfiles

Un nuevo mes acaba de comenzar y, por ende, una nueva posibilidad para conseguir empleo en Bogotá, la ciudad de las oportunidades. En atención a esta coyuntura, la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó una nueva convocatoria masiva de empleo, con vacantes para todos los perfiles, con o sin experiencia.

Para esta ocasión, la cartera de Desarrollo Económico informó sobre la disponibilidad de 621 puestos de trabajo entre el 1 y el 5 de septiembre.

Dentro de esta oferta se destacan 231 puestos para personas con formación de bachillerato, una alternativa clave para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

Estas vacantes ofrecen ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos y, en su mayoría, no exigen experiencia previa.

Asimismo, la convocatoria incluye oportunidades en distintos niveles de formación: básica, primaria, bachiller, técnico, tecnológico y profesional; y abarca sectores como servicios, comercio, salud, contabilidad y construcción.

¿Qué vacantes están disponibles?

Los empleos disponibles en esa convocatoria son:

Conductor - SITP (licencia C2 o C3)

Agente de marketing digital - B2

Auxiliar de seguridad – vigilancia

Operario de aseo

Operarios de aseo y limpieza

Store lead (supervisor de punto)

Recepcionista de mercancía (técnico en logística)

Operario de producción

Asesor comercial - mercaimpulsador

Técnico en operaciones comerciales

Auxiliar de servicios generales

Supervisora de servicios generales

Auxiliar diagnóstico – IPS

Líder de conductores (licencia C2)

Herrero de obra

Oficial de obra

Asesor cobranza cartera vencida cobro jurídico

Asesor call center en cobranzas cartera vigente

Auxiliar contable

Auxiliar de cargue y descargue

Coordinadores comerciales

Asesor comercial

Todero

Pintor automotriz

Técnico electricista

Auxiliar de instalaciones eléctricas

Auxiliar de licitaciones

Auxiliar administrativo

Auxiliar de bodega

Confeccionista

Ejecutivo comercial

Administrador punto de venta

Senior bilingüe de contabilidad

Médico ecografista

Terapeuta ocupacional con énfasis en adulto mayor

Docente de física, geometría y estadística

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas en alguna de las vacantes deben ir al sitio web del Servicio Público de Empleo, registrarse (en caso de ser nuevos en la plataforma), actualizar la hoja de vida y aplicar a la plaza de empleo deseada.

Ferias de empleo en septiembre

Además de la oferta disponible en la plataforma, entre el 1 y el 5 de septiembre se realizarán cinco eventos de empleabilidad en la ciudad. Entre ellos, una feria de empleo dirigida a personas mayores de 50 años y un espacio diseñado para incluir a todas las personas en una ruta de empleabilidad y formación que las acerque al trabajo que buscan, especialmente a quienes enfrentan mayores barreras para conseguirlo.

Para mantenerse informada, la ciudadanía puede unirse al canal de WhatsApp: ‘Empleo en Bogotá’, un espacio confiable y ágil donde podrán encontrar novedades sobre vacantes, formación y ferias laborales.

