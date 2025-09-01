Marejada de empleo en Bogotá: 600 vacantes para todos los perfiles

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un nuevo mes acaba de comenzar y, por ende, una nueva posibilidad para conseguir empleo en Bogotá, la ciudad de las oportunidades. En atención a esta coyuntura, la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó una nueva convocatoria masiva de empleo, con vacantes para todos los perfiles, con o sin experiencia.
Para esta ocasión, la cartera de Desarrollo Económico informó sobre la disponibilidad de 621 puestos de trabajo entre el 1 y el 5 de septiembre.
Dentro de esta oferta se destacan 231 puestos para personas con formación de bachillerato, una alternativa clave para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.
Más información sobre Bogotá: Capturan a individuo señalado de abusar a su hija de seis años en Bogotá.
Estas vacantes ofrecen ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos y, en su mayoría, no exigen experiencia previa.
Asimismo, la convocatoria incluye oportunidades en distintos niveles de formación: básica, primaria, bachiller, técnico, tecnológico y profesional; y abarca sectores como servicios, comercio, salud, contabilidad y construcción.
¿Qué vacantes están disponibles?
Los empleos disponibles en esa convocatoria son:
- Conductor - SITP (licencia C2 o C3)
- Agente de marketing digital - B2
- Auxiliar de seguridad – vigilancia
- Operario de aseo
- Operarios de aseo y limpieza
- Store lead (supervisor de punto)
- Recepcionista de mercancía (técnico en logística)
- Operario de producción
- Asesor comercial - mercaimpulsador
- Técnico en operaciones comerciales
- Auxiliar de servicios generales
- Supervisora de servicios generales
- Auxiliar diagnóstico – IPS
- Líder de conductores (licencia C2)
- Herrero de obra
- Oficial de obra
- Asesor cobranza cartera vencida cobro jurídico
- Asesor call center en cobranzas cartera vigente
- Auxiliar contable
- Auxiliar de cargue y descargue
- Coordinadores comerciales
- Asesor comercial
- Todero
- Pintor automotriz
- Técnico electricista
- Auxiliar de instalaciones eléctricas
- Auxiliar de licitaciones
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de bodega
- Confeccionista
- Ejecutivo comercial
- Administrador punto de venta
- Senior bilingüe de contabilidad
- Médico ecografista
- Terapeuta ocupacional con énfasis en adulto mayor
- Docente de física, geometría y estadística
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas en alguna de las vacantes deben ir al sitio web del Servicio Público de Empleo, registrarse (en caso de ser nuevos en la plataforma), actualizar la hoja de vida y aplicar a la plaza de empleo deseada.
Ferias de empleo en septiembre
Además de la oferta disponible en la plataforma, entre el 1 y el 5 de septiembre se realizarán cinco eventos de empleabilidad en la ciudad. Entre ellos, una feria de empleo dirigida a personas mayores de 50 años y un espacio diseñado para incluir a todas las personas en una ruta de empleabilidad y formación que las acerque al trabajo que buscan, especialmente a quienes enfrentan mayores barreras para conseguirlo.
Para mantenerse informada, la ciudadanía puede unirse al canal de WhatsApp: ‘Empleo en Bogotá’, un espacio confiable y ágil donde podrán encontrar novedades sobre vacantes, formación y ferias laborales.
Le puede interesar: Último adiós a Valeria: ahora la justicia tiene la palabra.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.