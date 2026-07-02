Del Transmilenio al Metro: los retos de María Fernanda Ortiz al frente de Movilidad Bogotá

María Fernanda Ortiz asumió la Secretaría de Movilidad en un momento clave para las obras y el transporte de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La ingeniera María Fernanda Ortiz Carrascal asumió este jueves como nueva secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá, tras ser designada por el alcalde Carlos Fernando Galán para liderar uno de los sectores con mayores desafíos de la ciudad.

Ortiz llega al cargo después de dirigir durante dos años y medio Transmilenio S. A., donde lideró iniciativas para fortalecer la operación del sistema y avanzar en la transición hacia una movilidad más sostenible, entre ellas la incorporación de 811 nuevos buses eléctricos previstos entre 2026 y 2027.

Su nombramiento se produce en un momento clave para Bogotá, que avanza en la construcción de la Primera Línea del Metro, desarrolla varios proyectos de infraestructura vial y enfrenta diariamente los efectos de las obras sobre la movilidad de millones de ciudadanos.

Como nueva secretaria, tendrá la responsabilidad de coordinar el trabajo entre entidades como Transmilenio, la Empresa Metro de Bogotá, el IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), La Rolita y la Terminal de Transporte, con el propósito de mejorar la experiencia de viaje y hacer más eficiente la movilidad en la capital.

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Uno de los principales retos de su gestión será preparar la integración progresiva del Metro con el Sistema Integrado de Transporte Público, los buses troncales y zonales, los cables, la infraestructura peatonal y la red de ciclorrutas. Según el Distrito, ese proceso también requerirá avances en recaudo, interoperabilidad, información al usuario, gestión de la demanda y cultura ciudadana.

Además, la nueva secretaria deberá fortalecer las estrategias para reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la atención de incidentes y reforzar las acciones de seguridad vial para proteger a los actores más vulnerables.

Al asumir el cargo, Ortiz aseguró que su prioridad será mantener articuladas todas las entidades del sector para responder a los desafíos que enfrenta la ciudad.

“Como secretaria de Movilidad seguiré articulando el trabajo de todas las entidades del sector para que nos sigamos moviendo mientras las grandes obras de infraestructura siguen avanzando. Adicionalmente, dejemos un sistema integrado e intermodal que mejore la experiencia de viaje de todos los bogotanos”, señaló.

Ortiz es ingeniera civil de la Universidad de los Andes, con maestrías en Ingeniería de Transportes y en Ciudades Inteligentes y Analítica Urbana. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de infraestructura y movilidad en Colombia y América Latina, y ha trabajado como consultora para organismos internacionales como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

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