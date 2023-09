María Fernanda Pacheco Mejía, va por el desarrollo de la capital #Votenpormí

María Fernanda Pacheco Mejía candidata al Concejo de Bogotá Foto: Cortesía

María Fernanda Pacheco Mejía, número 29 en la lista del Centro Democrático, quiere ser concejal de Bogotá para impulsar el desarrollo de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy Politóloga de la Universidad de los Andes y magíster en estudios políticos e internacionales. Tengo experiencia como investigadora, docente de ciencia política, gobierno y relaciones internacionales. He trabajado como consultora en diferentes proyectos, que promueven la igualdad y diversidad en Colombia. Asimismo, he desarrollado planes que involucran la planeación e implementación de políticas públicas y el manejo de población en condición y vulnerabilidad.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Porque deseo ser un sujeto que trabaje por el desarrollo de la capital. Soy una bogotana, de 27 años, que busca promover proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Quiero ser la voz de las mujeres, de los niños, de los medianos y pequeños empresarios, de los jóvenes que no han podido obtener una oportunidad laboral digna y de los ciudadanos, que quieren trabajar realmente por Bogotá.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Apoyo al candidato que mi partido decida respaldar y que claramente priorice la seguridad, la movilidad y el bienestar de los ciudadanos.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿Cuáles?

No

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No.

De ser electa, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Mi principal lucha en el Concejo de Bogotá será la seguridad. No es posible que los capitalinos se tengan que acostumbrar cada vez más a vivir con miedo, a estar intranquilos en la calle, a no poder hacer uso del transporte público, a tener miedo de sacar su celular, de transitar en su carro y de salir a cualquier hora del día y de la noche.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Mi prioridad es la seguridad, la movilidad y la cultura ciudadana. Es necesario fomentar estos tres puntos en Bogotá, para alcanzar un desarrollo real a nivel económico y social. Igualmente, es fundamental promover que cada bogotano se haga consciente de la responsabilidad que tiene con su ciudad y demás habitantes. Es necesario que trabajemos como comunidad y que prioricemos el bienestar de la capital.

A su criterio, ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

La seguridad es nuestra prioridad. En promedio, en Bogotá se dan más de 400 robos diarios. No hay apoyo a la Policía por parte de la alcaldía; hay un aumento desmedido de bandas criminales. Asimismo, hay una cultura de impunidad y de complacencia con el criminal. Igualmente, en Bogotá no hay uso de tecnología que facilite la captura y judicialización de los criminales.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Necesitamos generar proyectos estructurados y estrategias reales que promuevan el respeto por la institucionalidad, que logren una mayor presencia de las autoridades en las calles y una mayor articulación entre los ciudadanos. Igualmente, es necesario promover tecnología óptima que facilite la captura y judicialización de los criminales. Por último, es fundamental el desarrollo de proyectos educativos en la ciudad para prevenir el crimen y la violencia en la capital.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Sí. Pienso que es necesario un apoyo por parte de las autoridades focalizado a nivel local. Bogotá tiene un déficit grave de policías, lo que ha desbordado la inseguridad en la capital. Se necesita mayor presencia de las autoridades que se encarguen de problemáticas como el hurto, la extorsión, las riñas, el acoso, etc.

Primera Línea del Metro, ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. No podemos quitarle la oportunidad a los capitalinos de tener metro por el capricho de nuestro presidente. Bogotá necesita metro, ¡ya!

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

No tocaría la carrera Séptima. La movilidad en Bogotá es pésima debido a las obras que no avanzan de la administración de Claudia López, es necesario dejar de promover proyectos que terminarán por hacerle la vida aún más complicada a los ciudadanos. La carrera séptima no se debe tocar, el corredor verde terminará con la movilidad y el comercio en zonas estratégicas de 3 localidades de la ciudad, principalmente.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

La densificación urbana puede llegar a ser la respuesta al crecimiento descontrolado de las ciudades, pueden desarrollarse proyectos que se centren en el aprovechamiento del suelo, como la creación de proyectos verticales que mejoren a largo plazo la calidad de vida de los ciudadanos. Igualmente, pueden impulsar un mayor desarrollo económico en diferentes sectores.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Es fundamental desarrollar estrategias que mejoren de forma eficaz el uso de residuos en la ciudad. La pedagogía sobre el reciclaje, el control a fábricas y empresas y el uso de residuos aprovechables pueden mejorar de forma contundente la problemática de basuras que existe actualmente en Bogotá.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Debe existir una cooperación entre las regiones limítrofes y Bogotá. Es necesaria la participación de la ciudadanía para evaluar el verdadero impacto que tendrá en su cotidianidad esta integración. Los Concejos deben analizar las consecuencias a futuro para que exista una integración completa y efectiva de la región.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Si Sí, hay localidades que son tan extensas como Suba y Kennedy que poseen una diversidad de problemáticas que las alcaldías locales no pueden manejar en su totalidad. Es necesario trabajar sobre esto, sin promover aún más la burocracia y la corrupción ya existente.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Pésima, la alcaldesa no priorizó el bienestar y calidad de vida, los bogotanos, por el contrario, se enfrascó en abanderar proyectos inútiles y costosos. Perdió la lucha contra el crimen organizado, contra los trancones y el mal estado de las vías, contra el desorden y el mal control de basuras en la ciudad