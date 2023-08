Mario Grisales busca el cierre de algunas secretarías y el ahorro de los bogotanos

Mario Grisales Giraldo señala que el porte de armas debe ser un derecho y que esto reduciría los asaltos. Foto: Archivo Particular

El Espectador dará a conocer las propuestas de los candidatos al Concejo de Bogotá. Estas son las propuestas de Mario Grisales Giraldo, quien dice que trabajará por el ahorro de los bogotanos a través del cierre de entidades distritales.

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Durante 38 años he trabajado en el sector privado, para un grupo empresarial colombiano, con el cual he conocido Latinoamérica y he tenido la oportunidad de abrir empresas en Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Panamá, El Salvador, Guatemala y México. Mi lema es el servicio y transferir los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas como servicio al cliente, ventas, control de calidad, finanzas y administración, entre otras.

Leer: Denuncian abuso sexual a una niña de seis años en un colegio de Bogotá

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Mi ciudad atraviesa por momentos críticos, la seguridad y la movilidad especialmente son temas muy cruciales, no hay orden en la capital, deseo desde el Concejo incentivar normas de convivencia que nos permitan vivir mejor en el tema de seguridad.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Apoyaré al Candidato con la hoja de vida más limpia y aquel que prometa erradicar la corrupción y luchar por las clases menos favorecidas de nuestra capital.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

No.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal?

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

La erradicación de secretarias e institutos que le cuestan a los bogotanos más de $1,500 millones y hacen lo mismo, son duales. La no creación de nuevas secretarias. Y la austeridad, lo que se ahorre será dirigido a salud y educación.

Podría interesarle: Feria de empleo: 2.000 vacantes para personas con y sin discapcidad en Ciudad Bolívar

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Eliminación de secretarias e institutos; orden al pago de multas: a quienes infrinjan leyes de tránsito en motos, bicicletas y autos, cargar el comparendo a su número de cédula, para que cada vez que hagan trámites no puedan continuar con ellos, sino que pagan lo adeudado; y educación personalizada: aulas con menos alumnos, así tendremos educación de nivel.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

El porte de armas debe ser un derecho, un delincuente que sepa que a quien va a asaltar puede tener un arma porque la ley se lo permite, lo pensará dos veces antes de hacerlo, reduciría los asaltos.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No. Eso es politizar la policía. Se convertirían en el brazo armado del alcalde de turno.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. El proceso debe seguir para ver avances. Detenerlo sería retroceder en tiempo de apertura y entrega de la primera línea del metro.

Lea también: Aumenta la tensión: la Fiscalía advierte de posibles atentados terroristas en Bogotá

Corredor Verde por la Séptima, ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía. Son más los contras que los pro o beneficios.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Creo que son necesarias las dos, la densificación busca el no crecimiento de la ciudad, pero considero que este no se debe limitar.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Modernizarlo, alternar la incineración, realizar la gasificación y la pirolisis. Esto no es una idea mía, pero la secundo.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Debe haber diálogo, la identificación de cinco puntos clave y trabajar en ellos, vecinos somos todos.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

No. Soy amigo de la integración de las localidades, las más pequeñas se deben adherir, y así hacerlas más grandes.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Pésima, se dedicó en primer lugar a culpar a otros, no se hizo cargo de la seguridad, ella en diferentes escenarios dijo ser la jefe de la Policía, pero luego culpo al Gobierno Nacional, no sabemos cuál fue el endeudamiento.

Leer: Así es la nueva montaña rusa de Salitre Mágico, la más alta y rápida de LATAM