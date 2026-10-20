Se trata de Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, una estación definitiva ubicada sobre la avenida Caracas, entre las calles 49 y…

Los cambios en la Avenida Caracas continúan mientras avanzan las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esta vez, la novedad será para los miles de pasajeros que utilizan Transmilenio en el sector de Marly, en Chapinero, pues a partir del próximo sábado 24 de octubre comenzará a funcionar una nueva estación que reemplazará la infraestructura temporal instalada durante la construcción del proyecto férreo.

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Marly se despide de Transmilenio: fecha de cierre, nueva estación y rutas disponibles

Se trata de Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, una estación definitiva ubicada sobre la avenida Caracas, entre las calles 49 y 53, que contará con 18 servicios troncales y una infraestructura más amplia para atender el movimiento de pasajeros en este corredor.

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Su entrada en funcionamiento traerá dos cambios importantes: el cierre de la estación temporal Marly y la modificación del nombre con el que los usuarios identificaban tradicionalmente esta parada.

La nueva estación será la tercera infraestructura definitiva que se pone al servicio de los pasajeros en la troncal Caracas, como parte de las intervenciones que se adelantan por la construcción de la Línea 1 del Metro.

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El cambio se hará efectivo el sábado 24 de octubre de 2026. Desde esa fecha, la estación temporal Marly dejará de recibir pasajeros y la operación se trasladará a Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán.

Esto significa que quienes acostumbraban abordar o descender de los buses en Marly deberán identificar los nuevos accesos, ubicados hacia las calles 49 y 53.

La estación provisional había permitido mantener la prestación del servicio durante las intervenciones sobre la avenida Caracas, uno de los corredores que concentra buena parte de las obras del metro.

Con la apertura de la nueva infraestructura, Transmilenio busca reorganizar el abordaje de pasajeros y mejorar las condiciones de circulación dentro de la estación.

Además, los usuarios deberán familiarizarse con la nueva denominación, pues la parada dejará de identificarse como Marly para adoptar oficialmente el nombre Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán.

Estas son las rutas que pararán en la nueva estación

La estación contará con tres vagones y 18 servicios troncales, distribuidos según el punto de abordaje.

Vagón 1:

H15

H20

H27

A60

A61

B23

Vagón 2:

8

B18

B27

F60

Z61

L18

Vagón 3:

8

J24

K23

C15

D20

D24

El servicio 8 tendrá parada en dos vagones, por lo que, aunque aparece dos veces en la distribución, la estación dispondrá de 18 rutas diferentes.

La recomendación para los pasajeros es revisar con anticipación en qué vagón se detiene su servicio, especialmente durante las horas de mayor congestión. Esto permitirá reducir desplazamientos innecesarios dentro de la estación y evitar aglomeraciones en los accesos.

Más allá del cambio de nombre, la nueva estación tendrá una distribución diferente a la que conocían los usuarios de Marly.

La infraestructura contará con 383 metros de longitud total, tres vagones conectados por pasarelas y zonas de abordaje de ocho metros de ancho, diseñadas para facilitar el ingreso y la salida de pasajeros.

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Los vagones tendrán las siguientes dimensiones:

Vagón sur: 93,57 metros de longitud.

93,57 metros de longitud. Vagón central: 66,82 metros.

66,82 metros. Vagón norte: 91,07 metros.

La estación también dispondrá de dos accesos con taquillas: uno hacia la calle 53 y otro hacia la calle 49, lo que permitirá distribuir el ingreso de usuarios desde ambos extremos.

Entre sus características estarán las puertas automáticas en los puntos de parada de los buses, fabricadas con materiales resistentes e incorporadas con mecanismos de bloqueo para evitar aperturas no autorizadas.

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Estas puertas también tendrán señalización luminosa y auditiva, con el objetivo de facilitar la orientación de personas con discapacidad visual o auditiva.

A ello se suma un Sistema Inteligente de Transporte (ITS), que permitirá monitorear en tiempo real el funcionamiento de diferentes componentes de la infraestructura y generar información para la gestión operativa.

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¿Qué deben tener en cuenta los usuarios?

La apertura de la nueva estación implicará ajustes en los recorridos habituales de quienes se movilizan por este sector de Chapinero.

Por eso, Transmilenio recomendó identificar previamente los accesos y vagones, no obstaculizar las pasarelas y permitir que los pasajeros desciendan antes de abordar los buses.

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También recordó que las recargas de la tarjeta Tullave pueden realizarse mediante herramientas digitales, como TransMiApp y las plataformas habilitadas, para reducir las filas en las taquillas. Algunas de estas recargas pueden activarse mediante tecnología NFC.

La puesta en funcionamiento de Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán representa otro cambio en la operación de Transmilenio sobre la Caracas, donde la construcción del metro ha obligado a modificar estaciones y accesos para mantener el servicio.

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Por ahora, la fecha que deben tener presente los pasajeros es el 24 de octubre: ese día cerrará la estación temporal Marly y comenzará a operar su reemplazo definitivo, con nuevos accesos, tres vagones y 18 servicios troncales.

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