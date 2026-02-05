Multa y grúa: lo que pasa si saca su carro en el Día Sin Carro en Bogotá

Este jueves 5 de febrero, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., Bogotá vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves 5 de febrero, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., Bogotá vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto, en la que estará restringida la circulación de vehículos particulares en la ciudad.

Las autoridades recordaron que incumplir esta medida puede costar caro: quienes saquen su carro o moto sin estar autorizados se exponen a una multa de $633.000 y a la inmovilización del vehículo.

¿Las motos de domicilios sí pueden circular?

Sí. Según la Secretaría de Movilidad, durante la jornada están autorizadas para transitar las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas digitales o establecimientos de comercio que presten servicios de mensajería y domicilios.

Estas motos hacen parte de las excepciones establecidas en la normatividad vigente.

Lea más: Emergencia en vuelo de Latam: avión Bogotá–Cali regresó a El Dorado por humo en una turbina

Vehículos que sí pueden circular

Durante el Día sin Carro y sin Moto están habilitados, entre otros:

Transporte público

Motos de domicilios y mensajería

Vehículos de emergencia

Transporte escolar

Transporte para personas con discapacidad

Servicios públicos domiciliarios

Vehículos eléctricos o de cero emisiones

Transporte de valores

Vehículos oficiales y de seguridad

Vehículos que no pueden circular

No están autorizados:

Carros y motos particulares

Vehículos con pico y placa solidario

Vehículos híbridos o a gas

Carros de academias de conducción

Taxis y transporte especial con placa terminada en 7 y 8

Transporte de carga, según decreto vigente

En el caso del pico y placa solidario, el día será repuesto al final del periodo adquirido.

Alternativas para movilizarse

Durante la jornada, los ciudadanos podrán movilizarse a través de:

Más de 683 kilómetros de ciclorrutas

Andenes habilitados

Vías acompañadas por el IDRD

TransMilenio y TransMiZonal (4:00 a. m. a 11:00 p. m.)

TransMiCable (4:30 a. m. a 10:00 p. m.)

8.001 cupos de cicloparqueaderos

Más de 37.000 taxis sin restricción

Lea más: Dron de la Policía detectó expendio de droga en Bogotá: cinco capturados en San Benito

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.