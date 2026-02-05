Multa y grúa: lo que pasa si saca su carro en el Día Sin Carro en Bogotá

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este jueves 5 de febrero, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., Bogotá vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto, en la que estará restringida la circulación de vehículos particulares en la ciudad.
Las autoridades recordaron que incumplir esta medida puede costar caro: quienes saquen su carro o moto sin estar autorizados se exponen a una multa de $633.000 y a la inmovilización del vehículo.
¿Las motos de domicilios sí pueden circular?
Sí. Según la Secretaría de Movilidad, durante la jornada están autorizadas para transitar las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas digitales o establecimientos de comercio que presten servicios de mensajería y domicilios.
Estas motos hacen parte de las excepciones establecidas en la normatividad vigente.
Lea más: Emergencia en vuelo de Latam: avión Bogotá–Cali regresó a El Dorado por humo en una turbina
Vehículos que sí pueden circular
Durante el Día sin Carro y sin Moto están habilitados, entre otros:
- Transporte público
- Motos de domicilios y mensajería
- Vehículos de emergencia
- Transporte escolar
- Transporte para personas con discapacidad
- Servicios públicos domiciliarios
- Vehículos eléctricos o de cero emisiones
- Transporte de valores
- Vehículos oficiales y de seguridad
Vehículos que no pueden circular
No están autorizados:
- Carros y motos particulares
- Vehículos con pico y placa solidario
- Vehículos híbridos o a gas
- Carros de academias de conducción
- Taxis y transporte especial con placa terminada en 7 y 8
- Transporte de carga, según decreto vigente
En el caso del pico y placa solidario, el día será repuesto al final del periodo adquirido.
Alternativas para movilizarse
Durante la jornada, los ciudadanos podrán movilizarse a través de:
- Más de 683 kilómetros de ciclorrutas
- Andenes habilitados
- Vías acompañadas por el IDRD
- TransMilenio y TransMiZonal (4:00 a. m. a 11:00 p. m.)
- TransMiCable (4:30 a. m. a 10:00 p. m.)
- 8.001 cupos de cicloparqueaderos
- Más de 37.000 taxis sin restricción
Lea más: Dron de la Policía detectó expendio de droga en Bogotá: cinco capturados en San Benito
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.