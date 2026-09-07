Más cambios en la movilidad: demolerán puente vehicular de la calle 100 con carrera 7

A partir del 8 de septiembre, se empiezan a implementar los cambios. Foto: Secretaría de Movilidad

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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció el inicio de la demolición del puente vehicular de la calle 100 con carrera séptima y con ello, da paso al inicio de la construcción del grupo 1 del corredor verde.

La demolición, que inicia el 13 de septiembre y tomaría dos meses, no se realizará mediante implosión, sino mediante corte de concreto, acero y vigas gigantes, “metodología que permite retirar grandes estructuras de manera ordenada y segura, reduciendo vibraciones y evitando afectar innecesariamente la estructura y el entorno”, justificó la entidad distrital.

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El desmonte de esta estructura, agregó el IDU, se da por razones de que no cumple con las normas de sismoresistencia, pues fue construido en los años 60. Además, solo cuenta con dos carriles.

El nuevo puente, entonces, se proyecta esté listo aproximadamente a finales de 2027, tendrá una mayor longitud (461 m frente a los 205 metros del puente actual) y será más ancho (pasará de 10.50 metros a 16.20 m), lo que permitirá ampliar a cuatro carriles: uno por sentido a dos por sentido, -occidente-oriente y oriente-occidente-.

Cambios en la movilidad

A partir de este 8 de septiembre se empiezan a implementar cambios en la movilidad del sector, como parte del plan de manejo de tráfico.

En la carrera Séptima, en sentido norte-sur, se habilita un desvío en la calle 102, que permite tomar la carrera Octava A y conectar con la calle 100 al occidente.

Para facilitar los recorridos en sentido sur-norte, de forma temporal, el carril oriental de la calzada oriental de la carrera 11, entre calles 94 y 100, cambia de sentido: pasará de sentido norte-sur a sentido sur-norte. La ciclorruta de la carrera 11 se mantiene sin cambios.

A partir del 13 de septiembre, la calle 100 entre carreras séptima y novena A, así como los giros del puente, quedarán deshabilitados.

Cambios en rutas del SITP

Desde Transmilenio, indicaron que los paraderos existentes en este sector serán reubicados unos metros de su ubicación actual o unificados con los más cercanos.

A partir del 13 de septiembre, 25 rutas del SITP (634, 661, Z8, 402, 442, BK916, CB109, E26B, T21, T163, BD237, AB020, BH907, HB608, T13, T25, 18-3, CA103, FC404, Z4B, BL919, T12, CA134, CA151 y 466) y la ruta dual K86 (esta solo aplica para domingos y festivos) tendrán los siguientes desvíos para facilitar la movilidad en el sector:

• Sentido norte – occidente: Los buses de las rutas 634, 661, Z8, 402, 442, BK916, CB109, E26B, T21, T163, BD237 y AB020 deberán continuar por la calle 102, tomar la carrera 8A y posteriormente retomar su recorrido habitual en la calle 100.

• Sentido occidente – norte: Los buses de las rutas 661, BL919, Z8, 402, 442, BK916, T163 y AB020 continuarán por la calle 100 hasta el retorno habilitado en la carrera 9A para incorporarse a la carrera 11, en sentido norte, luego tomar la calle 106 al oriente para retornar a la carrera 7 y continuar con su recorrido habitual al norte.

Sentidos sur – occidente / occidente - sur: La ruta T12, que circula por la carrera 7 en sentido sur–norte, deberá realizar un giro a la izquierda en la calle 94, tomando esta vía en sentido occidente hasta la carrera 13, donde efectuará el retorno en sentido oriente, para posteriormente retomar su recorrido por la carrera 7 en sentido sur.

• Los paraderos 162A01 y 162B01, que originalmente estaban ubicados en la calle 100 antes de la carrera 8a, sentido oriente – occidente, serán unificados y reubicados aproximadamente 130 metros hacia el occidente en el tramo comprendido entre la carrera 8A y el retorno ubicado sobre la carrera 8A.

• El paradero 161A01, que originalmente estaba ubicado en la calle 100 con carrera 9a, sentido oriente – occidente, será reubicado y unificado aproximadamente 100 metros hacia el oriente con el paradero 161B01, ubicado en la calle 100, entre carreras 9a y 8a.

• El paradero 216A00, que originalmente está ubicado en la calle 100 con carrera 10, sentido occidente – oriente, será trasladado aproximadamente 150 metros hacia el norte de la calle 100 sobre la carrera 11, sentido sur – norte.

• Para domingos y festivos, el paradero BD049A, ubicado en la carrera 101 con calle 7, será trasladado y unificado con el paradero 164A01 en la carrera 7 con calle 102 sentido norte – sur, para permitir una parada antes del desvío por la calle 102 hacia el occidente. Además, la ruta tendrá una parada en el paradero ubicado en la calle 100 con carrera 8a, sentido oriente - occidente, tras finalizar el desvío por la carrera 8a

Así son las obras del corredor verde de la séptima

Desde el mes de marzo, iniciaron los trabajos del corredor norte de la carrera séptima, divididos en tres grupos: desde la calle 99 a la 127 (2,95 km), que tendrá 4 estaciones de Transmilenio, 33 mil m² de espacio público, ciclorrutas y dos nuevos puentes: el de la calle 100 con 7 y el de la calle 127 con 7.

El segundo grupo irá desde la calle 127 a la calle 183 (6,64 km) y tendrá 8 estaciones de Transmilenio, 90 mil m² de espacio público y 6,7 kilómetros de ciclorruta.

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Finalmente, el tercer grupo irá desde la calle 183 a la 200 (1,97 km) y contará con un patio taller eléctrico, dos estaciones y 85 mil 2 de espacio público.

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