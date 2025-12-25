Plan Éxodo 2025: Autopista Sur con carril adicional para la salida de viajeros en Navidad

Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo. Foto: Óscar Pérez

La movilidad de fin de año vuelve a poner a prueba a Bogotá y su relación inevitable con Soacha. Con miles de familias saliendo de la ciudad por Navidad, las autoridades habilitaron un carril paralelo en la Autopista Sur, una vía alterna que funcionará como alivio temporal para uno de los corredores más saturados del país.

La medida estará activa entre el 24 y el 31 de diciembre de 2025, en el sector de la calle 18 con Autopista Sur, y apunta a facilitar la salida de viajeros hacia el sur del departamento y otras regiones del país.

El anuncio llega en un momento clave, pues las obras de TransMilenio en Soacha siguen reduciendo la capacidad de la vía principal y, con ello, elevan el riesgo de represamientos prolongados.

Según estimaciones oficiales, cerca de 580.000 vehículos saldrán de Bogotá y Cundinamarca durante esta temporada, y alrededor del 30 % lo hará por la Autopista Sur, una cifra que explica la urgencia de la intervención.

La habilitación del carril paralelo no es una obra nueva, sino una vía de desvío controlada, diseñada para absorber parte del flujo vehicular en los momentos de mayor demanda.

La estrategia se complementa con presencia permanente de agentes de tránsito, señalización temporal y ajustes operativos para reducir los cuellos de botella que históricamente colapsan este corredor en diciembre.

Plan Éxodo Navidad 2025

La apertura del carril paralelo hace parte del Plan Éxodo y Retorno Navidad 2025, activado por las autoridades de movilidad de Bogotá y Cundinamarca para enfrentar el pico de desplazamientos de fin de año. El plan contempla coordinación semafórica entre Bogotá y Soacha, con esquemas flexibles —dos por uno o tres por uno— según el volumen de tráfico en cada franja horaria.

Además, se desplegó un monitoreo permanente con drones, control de puntos críticos, regulación del tránsito de vehículos de carga y acompañamiento de la Policía de Tránsito y agentes civiles en los tramos más congestionados. La idea es anticiparse al caos, no reaccionar cuando el trancón ya está servido.

Las autoridades también reiteraron el llamado a planear los viajes, evitar las horas pico y, cuando sea posible, usar vías alternas como la calle 13 o la calle 80, que conectan con rutas hacia Mondoñedo, Canoas y Chusacá.

