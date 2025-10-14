Más de 2 mil personas en Bogotá están a la espera de un órgano: ¿cómo donar?

La mayoría están en lista de espera por un riñón. Foto: Getty Images

Este 14 de octubre se conmemora el Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos con el que se busca impulsar la cultura de la donación como un acto altruista, de amor y esperanza que permite que la vida continúe.

En Colombia, durante 2024, se realizaron 1.358 trasplantes a partir de 388 donantes, lo que equivale a una tasa de 7,4 donantes por millón de habitantes. Aunque la cifra refleja avances, más de 4.300 pacientes siguen esperando un órgano, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS).

Por esta razón, para el caso de la capital, la Secretaría de Salud lanzó la campaña #DoyVida. En Bogotá, se requiere, en promedio, de 650 a 700 donantes de sangre diarios para atender emergencias, partos, cirugías y tratamientos de enfermedades como cáncer y hemofilia.

Asimismo, más de 2.190 personas esperan un trasplante, la mayoría de ellas un riñón y córnea. Cada decisión cuenta y puede marcar la diferencia en la vida de cientos de personas que hoy esperan un trasplante o una transfusión en la ciudad”, afirmó Linda Ariza, directora de Provisión de Servicios de Salud.

¿Cómo funciona el proceso de donación?

La donación es una acción libre y voluntaria, que inicia con la decisión consciente de ayudar a otros, conocidos o no:

Donación de sangre: • El ciudadano acude de forma voluntaria a un punto de donación o banco de sangre. • Se realiza una entrevista y examen médico básico. • Se extrae una unidad de sangre (450 ml), que se fracciona en glóbulos rojos, plasma y plaquetas. • Cada donación puede salvar hasta 3 personas. Donación de órganos y tejidos: • Al fallecer, toda persona mayor de edad es donante por ley, salvo que en vida haya manifestado lo contrario. Equipos médicos especializados certifican la muerte, evalúan la viabilidad de órganos y notifican al Instituto Nacional de Salud. • El INS asigna los órganos de acuerdo con criterios médicos de compatibilidad y urgencia. • Los equipos de trasplante realizan el rescate, traslado y cirugía, ofreciendo una nueva oportunidad de vida a los receptores ¿Qué órganos y tejidos se pueden donar? Corazón, riñones, hígado, pulmones, intestino, páncreas, córneas, piel, huesos, médula ósea, cartílago y tendones. No todas las donaciones de órganos son post mortem. ¿Quiénes pueden donar sangre? Personas entre 18 y 65 años, con buen estado de salud, que pesen más de 50 kilos y que no presenten síntomas gripales. ¿Donar sangre engorda o debilita? No. Es un procedimiento seguro que estimula la producción de nuevos glóbulos rojos. ¿Cómo manifiesto mi voluntad de ser donante de órganos y tejidos? En Colombia, de acuerdo con la Ley 1805 de 2016, todos los ciudadanos son donantes al fallecer, salvo a haber expresado lo contrario en vida. Sin embargo, si una persona desea registrar su voluntad, lo puede hacer en el micrositio del Instituto Nacional de Salud. ¿Dónde puedo donar sangre en Bogotá? La ciudad cuenta con más de 80 puntos mensuales de atención (fijos y móviles) en las 20 localidades.

