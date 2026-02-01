Mega feria de empleo en Fontibón ofrecerá 5.890 vacantes y 100 empresas

Se espera la participación de cerca de 100 empresas, pertenecientes a más de 25 sectores de la economía, que pondrán a disposición vacantes para bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y profesionales especializados. Foto: Cortesía

Fontibón será uno de los puntos clave para quienes buscan empleo en Bogotá. Este viernes 6 de febrero, el Parque Fundacional de Fontibón acogerá la Mega Feria de Empleo – ExpoEmpleo Incluyente, una jornada en la que se ofrecerán 5.890 vacantes para personas de distintos perfiles y niveles de formación.

La feria es resultado de una articulación entre la Alcaldía Local de Fontibón y el sector privado, con el objetivo de acercar la oferta laboral a ciudadanos de diferentes localidades de la ciudad, tanto del sur como del norte, oriente y occidente.

Se espera la participación de cerca de 100 empresas, pertenecientes a más de 25 sectores de la economía, que pondrán a disposición vacantes para bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y profesionales especializados. Por su alcance y número de puestos ofertados, la jornada se perfila como una de las convocatorias laborales más amplias realizadas en Bogotá en los últimos años.

El evento tendrá un enfoque incluyente. Habrá vacantes y espacios dirigidos a personas con discapacidad, población extranjera y otros grupos priorizados, como parte de una apuesta por ampliar el acceso al empleo y promover la diversidad en el mercado laboral.

Además de facilitar el contacto directo entre empresas y personas en búsqueda de trabajo, la feria apunta a fortalecer la empleabilidad y a posicionar a Fontibón como un territorio activo en la generación de oportunidades laborales.

Datos clave de la feria

Lugar: Parque Fundacional de Fontibón

Fecha: Viernes 6 de febrero

Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Evento: Mega Feria de Empleo – ExpoEmpleo Incluyente

La recomendación para quienes asistan es llevar la hoja de vida actualizada y contar con tiempo suficiente para conocer la oferta disponible y postularse a las vacantes de interés.

