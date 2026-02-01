Sujeto que disparó desde la ventana con escopeta sembró terror en Engativá: quedó capturado

Durante el procedimiento, los policías le solicitaron los permisos para la tenencia de armas de fuego. El hombre manifestó no contar con la documentación exigida por la ley. En la inspección del inmueble, las autoridades incautaron dos escopetas y 13 cartuchos, ocho de ellos ya percutidos. Foto: Policía Metropolitana de

Lo que comenzó como un llamado de emergencia de la comunidad terminó con la incautación de dos armas de fuego y la captura de un hombre de 54 años en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la alerta llegó a través de la línea 123, luego de que varios vecinos reportaran disparos desde una vivienda. La situación generó preocupación en el sector, no solo por los tiros, sino porque, después de disparar desde una ventana, el hombre salió del inmueble y habría intimidado a la comunidad.

Al llegar al lugar, los policías encontraron al hombre fuera de la vivienda portando un arma de fuego. Al notar la presencia de las autoridades, intentó huir e ingresar nuevamente a la casa, pero fue interceptado y capturado en el lugar.

Durante la verificación, los uniformados le solicitaron los permisos para la tenencia de armas, pero el hombre indicó que no contaba con la documentación requerida. En la inspección del inmueble, la Policía incautó dos escopetas y 13 cartuchos, de los cuales ocho ya habían sido disparados.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial y deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de inmediato cualquier situación que represente un riesgo para la convivencia, recordando que una alerta oportuna puede prevenir hechos más graves y proteger la seguridad de los barrios.

