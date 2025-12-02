Más del 60 % de alertas por consumo de drogas en Bogotá vienen de colegios y parques

De más de 8.000 casos reportados a las autoridades, el 63 % proviene de entornos escolares y zonas verdes de la ciudad. Foto: Archivo El Espectador

Cada año, el consumo de estupefacientes en entornos escolares se convierte en un indicador relevante para medir, no solo la salud mental de los jóvenes de Bogotá, pero también es un punto de partida para abordar la problemática con estrategias que tengan impactos positivos.

Datos que reunió el equipo de Diana Diago, del Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación, revelan que con corte a octubre, se han registrado 8.378 casos de consumo de sustancias psicoactivas entre estudiantes, un incremento del 47.9 % en comparación con los 5.664 reportes del mismo periodo en 2024.

Otro dato ilustra la problemática, es que, de los 8.378 casos que se han registrado en 2025, el 63% ocurrieron en actividades de los colegios, lo que prende las alarmas en entornos educativos. Otro 13,10 % de los reportes, surgieron de los parques públicos, espacios que según la cabildante, “siguen funcionando como oficinas de jíbaros donde los delincuentes venden y distribuyen droga a nuestros niños y adolescentes sin ningún control”.

La sustancias psicoactivas más consumidas por los niños, niñas y jóvenes son el vapeador con 3.220 casos, seguido por la marihuana con 2.034 casos. La lista continúa con el alcohol (1.92 casos) y cocaína, con 399.

De acuerdo con los datos, los jóvenes entre 12 y 18 años son quienes más consumen sustancias psicoactivas con 7.673 casos. Seguidos por los niños entre 8 y 11 años con 624 casos. En cuanto a lo que motiva a los jóvenes a consumir, destacan: la experimentación, la cual es el principal detonante para el consumo: con 5.024 casos. Sigue por la búsqueda de refugio ante problemas personales, con 1.023 casos, el placer con 839 casos y la presión de grupo, con 333.

Las localidades que reportan mayores índices de consumo en estos entornos, son: Kennedy lidera con 796 casos, seguida de Ciudad Bolívar con 789 y Bosa con 360.

Finalmente, Diago hizo un fuerte llamado a la Secretaría de Educación y entes encargados de velar por la salud de los menores en los colegios: “”Los espacios donde nuestros niños juegan y socializan deben ser seguros. Es inaceptable que tantos casos de consumo ocurran en las actividades organizadas por las instituciones educativas, ¿qué estamos esperando para actuar?”, concluyó.

