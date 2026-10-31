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Más presencia militar en Sumapaz: una discusión que revive viejas preocupaciones

La propuesta de aumentar el control militar en Sumapaz y Usme reabre una preocupación entre organizaciones campesinas de la localidad rural de Bogotá: que esto termine afectando a la población civil. El temor tiene raíces en décadas de estigmatización, operaciones militares y vulneraciones de derechos humanos, que la Comisión de la Verdad documentó en el territorio.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
Militares fuertemente armados, patrullan algunos sectores de Bogotá, aunque la alcadesa Claudia López había negado la militarización.
Algunos operativos de seguridad en Bogotá son apoyados por soldados.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Para un líder de una organización campesina de Sumapaz, que prefiere ocultar su nombre, el anuncio de reforzar la presencia militar en la zona deja una pregunta que a su juicio sigue inconclusa: ¿qué amenaza concreta busca atender la medida y por qué se plantea aumentar el despliegue en un territorio donde el Ejército ya tiene una presencia permanente?

Su inquietud no parte de un rechazo per se a la Fuerza Pública. Está relacionada con la memoria de operaciones militares que, según los testimonios recogidos por la Comisión para el…

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

causasperdidaz ctovar@elespectador.com
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