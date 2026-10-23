“Me genera problemas en la calle”: fuerte discusión entre concejal y secretaria de Movilidad

El incidente ocurrió cuando, según las versiones conocidas, un integrante del equipo de Forero grababa con su celular el rostro de Ortiz….

Una discusión entre el concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, y la secretaria distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, elevó los ánimos durante una sesión del Concejo de Bogotá. Lo que comenzó como una intervención del cabildante sobre denuncias relacionadas con agentes de tránsito terminó en un enfrentamiento por las grabaciones que uno de sus colaboradores realizaba a la funcionaria.

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El incidente ocurrió cuando, según las versiones conocidas, un integrante del equipo de Forero grababa con su celular el rostro de Ortiz. La secretaria le habría pedido que dejara de hacerlo, una solicitud que provocó la molestia del concejal, quien cuestionó que se intentara limitar el registro de lo que ocurre dentro del recinto.

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“¡Aquí todo el mundo graba! ¡Todo el mundo tiene celulares! ¡Y usted no tiene por qué pedirle a mi equipo que no grabe! ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Esto es público”, reclamó Forero durante el intercambio, que quedó registrado en video.

La tensión se elevó cuando la secretaria de Movilidad tomó la palabra para cuestionar el uso de su imagen en los videos que el concejal publica en redes sociales. Ortiz aseguró que estas publicaciones le han generado problemas en la calle y explicó por qué había pedido a uno de sus colaboradores que dejara de grabarla durante la sesión. Sus declaraciones provocaron la reacción de Forero y dieron paso a un fuerte intercambio de reclamos.

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“Que usted ponga fotos mías y videos míos de manera permanente en sus videos está generando para mí, en lo personal, unas consecuencias en la calle. Usted sabe, yo soy mujer, tengo dos hijas y camino por las vías de Bogotá”, manifestó. Ortiz también anunció que pedirá a su equipo revisar el uso de su imagen en las publicaciones de Forero. “Yo ya no quiero todo el tiempo estar autorizando que usted use mi imagen de manera personal en sus videos. Porque, entre otras, eso no es necesario”, afirmó.

En su intervención, la secretaria insistió en que las diferencias con el concejal deben mantenerse en el ámbito institucional y pidió que los cuestionamientos a su gestión no se conviertan en enfrentamientos personales. “Esto no tiene por qué ser una discusión y un combate entre usted y yo, porque yo tampoco vengo aquí a título personal. Yo vengo a representar a la administración, al Distrito y a una entidad”, expresó. Finalmente, solicitó a la presidencia del Concejo garantías de respeto para los funcionarios distritales y pidió que se investigara lo sucedido durante la sesión.

“Aquí no hay nada que ocultar”: la respuesta de ‘Fuchi’

Tras las declaraciones de Ortiz, Forero respondió que comprendía su malestar, pero aseguró que sus cuestionamientos a la Secretaría de Movilidad obedecen a denuncias ciudadanas que, según él, no han recibido una respuesta adecuada. “Yo entiendo perfectamente su malestar. Pero usted también tiene que entender lo que está pasando en las calles y lo que me pasa a mí en esta curul. No es la primera vez que hago denuncias, llevo tres años. Y ustedes no han querido entender que están haciendo cosas mal”, afirmó.

El concejal sostuvo que su equipo ha trasladado a la entidad numerosas quejas relacionadas con los agentes de tránsito, pero cuestionó que las respuestas institucionales no hayan permitido avanzar en las soluciones. “Llega un punto en el que uno también siente una frustración de ver que ustedes entorpecen, incomodan, cierran mesas y no avanzan con las denuncias que hacemos”, manifestó.

Sobre las publicaciones en redes sociales, Forero aseguró que no existe una intención personal contra Ortiz y recordó que también ha cuestionado públicamente a otros funcionarios distritales. “En mis redes sociales he sacado a muchos funcionarios, al director del IDU, a la directora Mónica de la MB, concejales. Eso hace parte de nuestro trabajo y de nuestras funciones. Somos funcionarios y servidores públicos, aquí no hay nada que ocultar”, señaló.

El cabildante defendió que sus publicaciones están sustentadas en denuncias, documentos y debates de control político, e insistió en que las críticas deben entenderse como parte de su labor en el Concejo. “Yo no vengo a inventarme nada. Porque todo lo que le presenté es la realidad de lo que está pasando. La pregunta es: ¿por qué no toman acciones?”, cuestionó.

La discusión también provocó la reacción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien a través de su cuenta de X respaldó a la secretaria de Movilidad y cuestionó el comportamiento del concejal Forero.

“Una cosa es grabar a una funcionaria, que es válido y es parte del control político, y otra muy distinta es acosarla y luego reaccionar de forma agresiva cuando protesta la funcionaria”, señaló el mandatario.

Galán calificó la actitud del cabildante como violenta y le exigió respeto hacia Ortiz y los demás funcionarios distritales. Además, aseguró que este tipo de comportamientos no tienen cabida en la política y advirtió sobre la importancia de prevenir la violencia contra las mujeres en estos escenarios.

“Concejal Forero: como alcalde, le exijo respeto con la secretaria de Movilidad y con todos los funcionarios del Distrito. Contrario a lo que usted dice, agredir a funcionarios no hace parte de su trabajo, ni del de ningún concejal”, afirmó.

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El alcalde también impartió una instrucción a su gabinete: retirarse del recinto cuando se presenten situaciones que consideren agresiones o faltas de respeto durante los debates.

Más allá del enfrentamiento, el episodio deja abierta una discusión sobre los límites del control político y la exposición de los funcionarios públicos en redes sociales. Si bien grabar y cuestionar a quienes ejercen cargos públicos hace parte del escrutinio ciudadano, el debate está en cómo se utiliza ese material y hasta dónde puede llegar la confrontación política sin afectar el respeto y la dignidad de quienes participan en ella.

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