Medicina legal revela la causa de la muerte de Dilan Santiago Castro

Zona rural en la vereda Curubital, localidad de Usme, donde fue hallado el cuerpo de Dilan Santiago Castro. Foto: Archivo Particular

Medicina Legal informó la causa de la muerte del niño de dos años, Dilan Santiago Castro, quien fue encontrado sin vida el pasado sábado 10 de febrero sobre las 7:00 a.m. en la vereda Curubital de la zona rural de la localidad de Usme.

De acuerdo con el informe entregado, el menor de edad habría sido víctima de homicidio y la causa de su muerte fue asfixia mecánica. El registro también descartó que Dilan haya sido víctima de abuso sexual.

Cabe recordar que el niño fue reportado como desaparecido el pasado 6 de febrero y que el cuerpo de Dilan lo encontró un hombre en los terrenos de una finca en la que trabajaba su mamá, Derly Julieth Rivas. Sin embargo, las autoridades se encuentran investigando las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, teniendo en cuenta que la mamá del menor de edad afirma que ella ya había buscado a su hijo en el sitio en el que fue encontrado el cuerpo del niño y que en su momento no encontró ningún rastro de él.

“Yo subí hasta arriba sola y nada. Para que el niño aparezca por ahí botado en el camino, alguien me lo botó por ahí, alguien, porque el niño cómo se va a quitar el pañal, él tenía un busito azul, un mameluquito, unas chanclas y una braguita azulita con pañal”, dijo entre lágrimas la mamá de Dilan Santiago Castro en Noticias Caracol.

Asimismo, en la tarde del martes 13 de febrero, el papá de Dilan, Marlon Castro, fue capturado por las autoridades por violencia intrafamiliar. Esto, después de que Derly denunciara que este hombre la habría maltratado físicamente y que era agresivo con el niño.

“El papá al comienzo le andaba muy duro. Él lo regañaba mucho, le pegaba con la chancleta y a mí no me gustaba. Yo por eso lo dejé, porque le andaba muy duro al niño. Me escribió para decirme por qué lo estábamos juzgando y yo le dije que si él no tiene nada que ver que se presente (ante la Fiscalía)”, contó la mamá del menor a Noticias Caracol el pasado 10 de febrero.

Incluso, la tía de Dilan, Leidy Johanna Rivas, en entrevista con El Tiempo, dijo que ese sujeto era violento con Derly y que ella tuvo que venirse a vivir a Usme (el pasado 15 de enero) a buscar una mejor calidad de vida, ya que, según Leidy, este señor “no le estaba colaborando con el niño”, y agregó que “ellos vivían separados porque él, borracho, le pegó a mi hermana, y se alejaron desde entonces”, mencionó la mujer en ese medio de comunicación.

Por su parte, Marlon Castro, quien vive en el Líbano, Tolima, llegó a la capital el pasado 11 de febrero para declarar ante la Fiscalía y se pronunció frente al caso de su hijo públicamente. “Yo llevaba un mes y medio sin contacto con la mamá ni con mi hijo. Yo me encontraba en una finca debajo del páramo del Nevado del Ruiz trabajando. Hasta el miércoles, muy a las 4 de la tarde, me dieron la razón de que mi hijo estaba desaparecido”, contó el hombre.

Y frente a las acusaciones de la madre y tía de Dilan, el hombre señaló que efectivamente ya no tiene ninguna relación con la mamá del niño. “La separación de ella conmigo fueron problemas personales entre nosotros dos. Ya la convivencia no se pudo más y hubo un problema delicado con ella”.

Finalmente, las autoridades continúan con la investigación de los hechos y con la búsqueda de los responsables del homicidio de Dilan Santiago Castro.

