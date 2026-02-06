Menor de 16 años fue asesinado en Usme por robarle su celular

El caso vuelve a poner en evidencia la problemática del hurto a personas en Bogotá, uno de los delitos más recurrentes en el espacio público. Aunque en 2025 este delito registró una reducción del 5,7 %, continúa siendo el más denunciado en la capital.

Un lamentable crimen ocurrió el pasado domingo 1 de febrero en el barrio La Marichuela, más exactamente en la calle 76C sur con carrera 14A. Un joven de 16 años fue interceptado por varios delincuentes que le cerraron el paso.

Según versiones preliminares, uno de los agresores intentó quitarle el celular y, al encontrar resistencia, lo atacó con arma blanca en el pecho, causándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, los implicados huyeron.

La Fiscalía realizó la inspección técnica del cuerpo y adelanta las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del homicidio.

Un delito que sigue siendo frecuente en la ciudad

El caso vuelve a poner en evidencia la problemática del hurto a personas en Bogotá, uno de los delitos más recurrentes en el espacio público. Aunque en 2025 este delito registró una reducción del 5,7 %, continúa siendo el más denunciado en la capital.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y octubre de 2025 se reportaron más de 114.600 casos de hurto a personas, muchos de ellos relacionados con el robo de teléfonos móviles.

En promedio, en la ciudad se registran cerca de 377 hurtos diarios, lo que equivale a un robo cada cuatro minutos. Dentro de este panorama, el hurto de celulares sigue siendo una de las modalidades más frecuentes, especialmente en zonas residenciales, comerciales y corredores de alta circulación.

Entre 2022 y 2025, este delito acumuló más de 520.000 denuncias, consolidándose como uno de los principales factores que afectan la percepción de seguridad entre los ciudadanos.

Llamado a reforzar la prevención

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de autocuidado, evitar el uso visible de objetos de valor en la vía pública y denunciar cualquier hecho delictivo.

Mientras avanzan las investigaciones por este crimen, el caso reabre el debate sobre la violencia asociada al hurto y la necesidad de fortalecer la presencia institucional y las estrategias de prevención en zonas residenciales.

