¿Quién conducía la camioneta? Revelan identidad del joven implicado en accidente de calle 63

La investigación por el fatal accidente ocurrido el pasado miércoles 4 de febrero en Bogotá avanza con un elemento clave: la identificación del joven que conducía la camioneta involucrada en el siniestro, en el que murió una mujer de 58 años y resultaron heridas tres personas más.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Tránsito, el vehículo era manejado por Andrés Felipe Domínguez Pardo, un joven de 20 años, a cuyo nombre quedó registrado el comparendo por el accidente.

El hecho se presentó hacia la 1:52 p. m. en la intersección de la calle 63 con carrera 17, en la localidad de Teusaquillo, cuando la camioneta circulaba en sentido oriente-occidente y colisionó con una motocicleta que se movilizaba de sur a norte.

Tras el impacto, el vehículo perdió el control, chocó contra un poste de energía y terminó arrollando a una mujer que caminaba por el sector junto a sus nietos de 6 y 9 años.

El vehículo y su propietario

Aunque el comparendo aparece a nombre de Domínguez Pardo, las autoridades confirmaron que, según los registros oficiales, la camioneta figura como propiedad de una mujer identificada como Tania Vásquez Silva.

Este detalle también hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía, que busca establecer todas las responsabilidades alrededor del caso.

¿Qué dicen las autoridades sobre el conductor?

Tras el accidente, el joven presentó politraumatismos, pero rechazó ser trasladado a un centro asistencial luego de ser valorado en el lugar.

El informe de tránsito señala que el conductor habría omitido la señal en rojo del semáforo e iba a una alta velocidad, lo que provocó el choque inicial con la motocicleta y desencadenó el resto del siniestro.

“El infractor omite la señal en rojo del semáforo ocasionando un accidente de tránsito con una persona fallecida y varios lesionados”, indica el reporte oficial.

Prueba de alcoholemia negativa

En medio de las primeras versiones, algunos testigos señalaron que el conductor podría estar bajo efectos del alcohol. Sin embargo, las autoridades confirmaron que Domínguez Pardo fue sometido a una prueba de alcoholemia en Medicina Legal, la cual arrojó resultado negativo.

Con esto, quedó descartado que el joven condujera en estado de embriaguez al momento del accidente.

Avanza la investigación

La mujer de 58 años falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Los dos menores que la acompañaban resultaron con heridas leves y permanecen estables. El motociclista arrollado continúa bajo observación médica con pronóstico reservado.

La Fiscalía General de la Nación asumió el proceso para determinar con precisión las causas del siniestro, establecer si hubo exceso de velocidad u otras infracciones y definir la responsabilidad penal del conductor.

