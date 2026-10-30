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Menor de edad denuncia nuevas agresiones racistas en un CAI de Bogotá

La víctima narra que acudió a pedir ayuda al CAI de Patio Bonito, en Kennedy, luego de un intento de robo. Sin embargo, asegura que terminó recibiendo golpes, amenazas e insultos racistas. La Policía responde.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
Los CAI están ubicados en la localidad de Barrios Unidos, Bosa y Suba.
La denuncia indica que los hechos ocurrieron en el CAI Patio Bonito, en la localidad de Kennedy.
Foto: Secretaría de Seguridad

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La actuación de algunos policías en Bogotá vuelve a poner en entredicho el nombre de la institución. Esta vez por una denuncia de supuestos actos de violencia y racismo contra un menor de 17 años. El joven asegura que varios uniformados del CAI de Patio Bonito, en Kennedy, lo golpearon, lo insultaron y lo amenazaron con incriminarlo en un caso de drogas y armas. Lo paradójico es que él había acudido a la instalación policial a pedir ayuda, luego de haber sido víctima de un intento de robo. Su familia sostiene que uno de los agentes ya lo…

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

causasperdidaz ctovar@elespectador.com
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Comentarios
  • Camilo(3yl69)Hace 41 minutos
    Insólito, qué la policía que está para proteger asuste con cargar con droga a una persona, le creo al chico porque la formación policial es facha, nunca van aprender ni siquiera a saber para que sirve el uniforme.
  • Martha(69929)Hace 1 hora
    Pobre chico, ahora que,le tocará cambiar de barrio, para que no le pase lo de Donovan, que vergüenza
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