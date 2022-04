Menores de edad son víctimas de los delitos de alto impacto: Veeduría Distrital

Menor de edad Foto: Tomada de Pixabay

En un reciente informe publicado por la Veeduría Distrital sobre los niños, niñas y adolescentes como víctimas de los delitos de alto impacto en Bogotá, se dieron a conocer cifras que demostraría que pese a que hay una tendencia a la baja en algunos delitos, los indicadores seguirían siendo alarmantes.

De acuerdo con el Observatorio de Bogotá Saludata, para el año pasado la capital tenía cerca de 7.834.167 habitantes, de los cuales 1.360.290 tenían entre 0 y 13 años, y otros 509.855 tenían entre 14 y 17 años. La mayor cantidad de menores de edad se concentraban, para ese entonces, en Suba, Kennedy, Bosa y Engativá.

Así el panorama, y comparando esos datos con indicadores del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Veeduría logró establecer que en Bogotá “para la población de niños, niñas y adolescentes, los principales delitos que afectan su seguridad tuvieron una disminución significativa desde 2019″.

No obstante, las cifras no serían las esperadas y esto podrían corresponder al confinamiento y las restricciones por el coronavirus y no necesariamente a las estrategias de protección y cuidado que adelantan las autoridades.

“Los hurtos presentan una tendencia a la baja desde el 2019, pasando de registrar 374 casos a 159 casos en 2020, para el 2021 este delito presento una disminución del 16% con respecto al 2020. Con relación a los homicidios, se evidencia que este delito presento una disminución durante 2019 y 2020, pasando de registrar de 13 a 8 casos respectivamente. Sin embargo, para el 2021, este delito tuvo un aumento del 38% con relación al 2020″, señala la Veeduría Distrital.

En cuanto a los delitos sexuales, que es el delito de alto impacto que estadísticamente más afecta a esta población, “a pesar de presentar una tendencia a la baja desde el 2019, las cifras siguen siendo alarmantes. Para el 2021 este delito tuvo una reducción del 8% con respecto al 2020, pasando de registrar 1.754 a 1.620 casos en 2021, en el 2019 este delito registro 2.906 casos”, agregó la entidad.

El segundo delito que más impacta a esta población es el de lesiones personales, el cual registró 548 casos en el 2019, mientras que para el 2020 fueron 307. Pero para el año pasado aumentó el 36 % con respecto a la vigencia anterior.

Tras analizar la cifras, la Veeduría señaló que, “no fue posible identificar si las disminuciones que presentaron los diferentes delitos fueron consecuencia de las estrategias o acciones impuestas por la administración, o fueron causadas por los diferentes periodos de confinamiento y las restricciones impuestas para contrarrestar la propagación del covid-19″.

Si bien la reducción de víctimas en algunos delitos podría ser producto de la prevención que adelanta el Distrito, la Veeduría destacó que “faltan acciones que ayuden a contrarrestar estos delitos en los espacios públicos en el corto, mediano y largo plazo”, ya que las estrategias que hoy se conocen se enfocan, mayormente a prevenir la violencia en los espacios privados.

