La alerta fase 1 por calidad del aire se mantiene en cuatro zonas de Bogotá: Kennedy, Patio Bonito, Arborizadora y Puente Aranda. La presencia de material particulado PM10, que afecta las vías respiratorias, llevó al Distrito a activar medidas para reducir las emisiones y limitar la exposición de la población. Entre las fuentes de contaminación están el polvo de las vías (la principal), las obras, la actividad industrial y el humo de incendios. A estas se suman las emisiones de los vehículos, que tienen un peso importante en la contaminación…

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La alerta fase 1 por calidad del aire se mantiene en cuatro zonas de Bogotá: Kennedy, Patio Bonito, Arborizadora y Puente Aranda. La presencia de material particulado PM10, que afecta las vías respiratorias, llevó al Distrito a activar medidas para reducir las emisiones y limitar la exposición de la población. Entre las fuentes de contaminación están el polvo de las vías (la principal), las obras, la actividad industrial y el humo de incendios. A estas se suman las emisiones de los vehículos, que tienen un peso importante en la contaminación del aire de la ciudad.

En ese contexto, la Secretaría Distrital de Movilidad hizo un llamado a transportadores, empresas y conductores para ajustar sus desplazamientos y reducir las emisiones asociadas al tránsito. Las recomendaciones incluyen compartir el carro, agrupar diligencias, evitar viajes en vacío y organizar las entregas de mercancías en horarios de menor congestión.

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La alerta fue declarada después de que las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy registraran durante 36 horas consecutivas niveles regulares de calidad del aire. Según explicó la Secretaría de Ambiente, el deterioro está relacionado con condiciones meteorológicas que dificultan la dispersión de contaminantes: vientos débiles y bajas temperaturas durante la madrugada, que favorecen su acumulación cerca del suelo. También se ha señalado la posible influencia del humo de incendios en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía.

El contaminante que motivó la declaratoria es el PM10, material particulado que puede provenir del polvo resuspendido por el tránsito, las obras de construcción, las actividades industriales y los incendios. Su presencia en el aire representa un riesgo para la salud, en especial para quienes tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, los niños pequeños, los adultos mayores y las mujeres gestantes.

El llamado a reducir los viajes en Bogotá

Las orientaciones de la Secretaría de Movilidad están dirigidas tanto al transporte de carga como a los conductores de vehículos particulares. Para las empresas transportadoras y los gremios, una de las principales recomendaciones es planear los recorridos regionales y evitar, cuando sea posible, el ingreso innecesario de camiones a Bogotá.

La entidad plantea utilizar corredores alternos como la vía Mondoñedo–Chía, que permite conectar el norte y el sur sin atravesar la ciudad. También recomienda organizar las entregas para aprovechar la capacidad de los vehículos, evitar los viajes en vacío y establecer acuerdos de carga colaborativa entre empresas, de modo que se reduzca la cantidad de camiones en circulación.

Otra sugerencia es coordinar con los clientes la distribución de mercancías entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., cuando sea viable, para evitar parte de los desplazamientos durante las horas de mayor congestión. A esto se suma el mantenimiento preventivo de los vehículos y la adopción de prácticas de conducción eficiente, como mantener una velocidad constante y evitar aceleraciones y frenadas bruscas.

Para quienes se movilizan en vehículos particulares, la entidad recomienda priorizar el transporte público, la bicicleta o los recorridos a pie cuando sea posible. Si el desplazamiento requiere automóvil, propone compartirlo y agrupar varias diligencias en un solo trayecto para reducir los viajes.

Restricciones para industrias y recomendaciones de salud

La declaratoria también contempla restricciones para determinadas actividades industriales. El Distrito estableció limitaciones al funcionamiento de calderas y equipos que utilicen combustibles sólidos o líquidos entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m. de este sábado 21 de noviembre. La medida podría extenderse de lunes a sábado durante la próxima semana, según la evolución de las condiciones ambientales.

Además, las empresas deben mantener activos sus sistemas de control de emisiones y suspender los mantenimientos que impliquen apagarlos. También está prohibido utilizar combustibles sólidos o líquidos de respaldo en equipos que puedan operar con distintos tipos de combustible.

En cuanto a la población, las autoridades sanitarias recomiendan que los grupos más vulnerables eviten hacer ejercicio al aire libre en las zonas afectadas. Para el resto de la ciudadanía, la indicación es reducir la actividad física intensa o prolongada en esos sectores y consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) antes de realizar actividades en exteriores.

También se aconseja evitar, en lo posible, los recorridos por vías congestionadas, obras, industrias y canteras. Si es necesario transitar por esos lugares, se recomienda usar tapabocas N95. En espacios interiores, las autoridades piden reducir la exposición al humo de cigarrillos, vapeadores, velas, incienso y estufas de leña, además de limpiar el polvo con paños húmedos.

La alerta se levantará cuando las cuatro estaciones de monitoreo registren niveles bajos o moderados de contaminación durante 36 horas consecutivas. Hasta entonces, el Distrito mantendrá el seguimiento de las condiciones del aire y las medidas de control sobre las fuentes de emisión.

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