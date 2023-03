Metro Bogotá: se le otorgó nuevo plazo a consorcio chino para entrega de estudios

El concesionario tendrá plazo hasta el próximo 14 de abril. Foto: Tomado de Twitter

Debido al eventual incumplimiento del consorcio chino en la entrega de los estudios y diseños de detalle principales de la primera línea del Metro de Bogotá, que deberían estar listos el 30 de marzo, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) otorgó un nuevo plazo de 15 días.

Se otorgará “un plazo de cura de 15 días al concesionario Metro Línea 1, luego de que se detectara que no dará cumplimiento a esta obligación en el tiempo pactado. Para estos casos el contrato establece que se generarían multas, previo el otorgamiento de un plazo de cura razonable al concesionario para que sanee la situación el cual podría ser de 15 días a partir de la notificación de la respectiva comunicación que lo conceda”, indicó Leonidas Narváez, gerente general de la EMB.

Lo anterior quiere decir que el consorcio chino deberá entregar los estudios a más tardar el próximo 14 de abril. Si en esta nueva fecha persiste el incumplimiento, dice la EMB, se daría inicio al proceso sancionatorio para la imposición de una multa, que corresponde a 50 salarios mínimos mensuales vigentes por cada día de atraso desde la fecha en que debe ser cumplida la obligación (30 de marzo de 2023).

No es la primera vez que se le otorga un nuevo plazo al concesionario, pues la fecha inicial era para el 8 de enero del presente año. No obstante, las diferentes evaluaciones e interventorías realizadas, concluyeron que el documento no estaría listo para la fecha pactada, por lo que se extendió la fecha al 30 de marzo del presente año.

La EMB aclara que el contrato tiene un avance del 19 % y que lo faltante por entregar se trata de detalles en planos y documentos técnicos, que según la interventoría, generan incertidumbre. “Las obras que se adelantan en este momento cuentan con la ingeniería de detalle no objetada”.

