Metro de Bogotá: faltan 1.500 trabajadores y algunas obras seguirían tras apertura en 2028

La Primera Línea del Metro de Bogotá se acerca al 85 % de ejecución, pero el tramo final de la obra tiene un problema que la Empresa Metro ya reconocía desde agosto: la necesidad de reforzar el personal operativo y especializado. Esta semana, durante una mesa técnica con la Contraloría, las partes estimaron que hacen falta cerca de 1.500 trabajadores para atender las actividades pendientes, desde la instalación de sistemas eléctricos y de comunicaciones hasta los acabados de estaciones y edificios. Para cubrir parte de esa necesidad, el…

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La Primera Línea del Metro de Bogotá se acerca al 85 % de ejecución, pero el tramo final de la obra tiene un problema que la Empresa Metro ya reconocía desde agosto: la necesidad de reforzar el personal operativo y especializado. Esta semana, durante una mesa técnica con la Contraloría, las partes estimaron que hacen falta cerca de 1.500 trabajadores para atender las actividades pendientes, desde la instalación de sistemas eléctricos y de comunicaciones hasta los acabados de estaciones y edificios. Para cubrir parte de esa necesidad, el concesionario busca personal en Colombia y prevé incorporar especialistas desde China.

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En agosto, el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, le explicó a El Espectador que el proyecto necesitaba técnicos para instalar los sistemas y equipos, además de más trabajadores para avanzar en los edificios. Tres meses después, el gerente señala que la fuerza laboral ha crecido, pero que todavía debe aumentar para responder a las actividades pendientes.

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“En agosto estábamos por el orden de unos 15.000 trabajadores. Hoy estamos con una cifra cercana a las 17.000 personas vinculadas al proyecto”, dijo Narváez. El gerente calcula que el número seguirá aumentando hasta alcanzar un pico de entre 19.000 y 20.000 trabajadores entre febrero y abril de 2027, cuando espera que algunos equipos puedan trasladarse de las estaciones que estén terminadas o próximas a concluir hacia los frentes que todavía necesitan refuerzos.

La magnitud de esa operación también plantea un reto de coordinación. Narváez destacó que el proyecto tiene un volumen de trabajadores poco habitual para una obra pública en el país y que, a medida que avancen las estaciones, será necesario reorganizar y especializar las cuadrillas. “Empieza a ver una rotación, empieza a ver una especialización de personas que hará que el trabajo pueda ser mucho más ágil”, explicó.

Los trabajadores que busca el concesionario

Una parte de la necesidad corresponde a personal especializado para instalar las redes eléctricas, de lógica y de fibra óptica, así como los equipos electrónicos y de comunicaciones que estarán en los cuartos técnicos de las estaciones, sistemas esenciales para controlar la operación de los trenes.

La convocatoria está abierta a técnicos colombianos que cuenten con la experiencia que el proyecto requiere. Narváez explicó que la Empresa Metro ha buscado apoyar el proceso con la Secretaría de Desarrollo Económico, ferias de empleo y convocatorias, pero que el concesionario también debe acudir a mano de obra extranjera si no encuentran los perfiles necesarios en el mercado local.

La alternativa de traer especialistas desde China surgió en las mesas de trabajo con la Contraloría. De acuerdo con Narváez, antes de esa reunión el concesionario tramitaba cerca de 600 visas para personal calificado. En la mesa se anunció que se buscaría incorporar otras 900 personas para meter el acelerador que el proyecto requiere. La programación inicial contemplaba que los primeros trabajadores llegaran entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. Con el aumento, Metro Línea 1 tendrá que presentar un nuevo calendario.

El gerente calcula que esa vinculación será temporal, de cuatro o cinco meses, para apoyar el montaje de los cuartos técnicos de los edificios de las estaciones. La llegada de ese personal tiene un costo estimado de US$10 millones, que la Contraloría anunció que revisará para establecer quién debe asumirlo y si existe algún riesgo de que se traslade al proyecto como un mayor valor.

“No se le traslada ningún valor al Distrito”, afirmó el gerente. Según explicó, el contrato de concesión establece que el suministro de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las obras es responsabilidad del concesionario. La Empresa Metro, dijo, pagará el valor pactado por cada unidad de ejecución, sin importar de dónde provengan los trabajadores o los insumos.

“Ese tipo de riesgos está en cabeza del concesionario y no nos genera un incremento en el valor del proyecto”, agregó. La Contraloría, sin embargo, anunció que verificará el costo de la contratación, los tiempos de vinculación y la responsabilidad contractual por esos recursos.

Redes: 190 kilómetros adicionales y obras después de marzo de 2028

El personal no es el único factor que presiona los trabajos pendientes. Narváez reconoció que el traslado de redes de servicios públicos también ha afectado el avance de la malla vial y el espacio público. La razón, explica, es que durante la estructuración del proyecto se calcularon unas cantidades que resultaron inferiores a las identificadas cuando se elaboraron los diseños.

“En la estructuración del proyecto y en la firma del contrato quedaron que las redes tenían unas cantidades de 130 kilómetros. Pero cuando hicimos los diseños, estos nos demostraron que el total de las redes son 320 kilómetros”, señaló. Son 190 kilómetros adicionales que deben trasladarse antes de terminar andenes y otros espacios alrededor de las estaciones.

El aumento tiene un costo adicional de $123.000 millones. El contrato contemplaba inicialmente $171.000 millones para el traslado de redes y, según Narváez, el Gobierno autorizó mover recursos de otros componentes del convenio de cofinanciación para cubrir el nuevo valor.

La Primera Línea podría empezar a recibir pasajeros con frentes de obra todavía abiertos. El 14 de septiembre de 2027 vence el plazo contractual para terminar la construcción y ese mismo mes está previsto el inicio de las pruebas del sistema. Ese será el primer medidor para establecer qué tan cerca está el proyecto de completar la integración de sus componentes antes de la operación comercial, programada para el 12 de marzo de 2028.

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La precisión es importante frente a la advertencia de la Contraloría: algunas obras de malla vial y espacio público no estarán terminadas cuando comiencen las pruebas del sistema. Esos trabajos permiten el acceso peatonal a las estaciones y la conexión con Transmilenio. La Empresa sostiene que priorizará los espacios necesarios para el ingreso y reconoce que el conjunto de las intervenciones no estará concluido para la apertura.

Las estaciones y las advertencias de interventoría

El avance global de la obra contratada con el concesionario es de 84,68 %, según el balance presentado en la mesa técnica con la Contraloría. El organismo de control advirtió que el ritmo de ejecución es desigual: el material rodante, el patio taller y el viaducto están cerca de concluir; en sistemas y equipos falta más de la mitad de los trabajos y en malla vial y espacio público se ha ejecutado menos de una cuarta parte. Las estaciones 11 y 15, además, permanecen en una etapa inicial.

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Narváez explicó que cuatro de los siete componentes del proyecto —patio taller, viaducto, material férreo y estructuras especiales, como el deprimido de la calle 72— avanzan hacia su terminación entre febrero y marzo de 2027. Las mayores dificultades están en estaciones y edificios, sistemas y equipos, y espacio público. Para los dos primeros, el gerente considera que el refuerzo de personal permitirá acercarse a las fechas previstas.

También reconoció problemas puntuales en algunas estructuras. El edificio oriental de la estación 16, que quedará en el sector de Héroes, por ejemplo, requirió decisiones técnicas adicionales por las condiciones del suelo en el sector de El Lago. Según Narváez, su entrega podría “desplazarse algunas semanas después de la entrada en operación, sin que eso impida abrir las demás estaciones”. Mencionó, además, afectaciones en la estación 15 que podrían requerir traslados de trabajadores para acelerar la entrega.

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Un rezago creciente

Las alertas sobre la disponibilidad de trabajadores ya aparecían en los informes de interventoría examinados por El Espectador en octubre. En ese momento se había reportado insuficiencia de personal operativo para los acabados de los accesos de las estaciones 4 y 5. Además, en junio el concesionario había reportado 14.019 trabajadores activos, frente a los 15.185 acordados para ese mes. La interventoría pidió aclarar esa diferencia de 1.166 personas.

A ese seguimiento se suman las 614 advertencias que, que, según informó la Contraloría, la interventoría emitió al concesionario durante septiembre y octubre, además de planes de acción y procesos sancionatorios. Según Narváez, durante esos dos meses se iniciaron tres procesos de incumplimiento que posteriormente fueron cerrados. El gerente explicó que las alertas buscan que el concesionario corrija problemas antes de que se conviertan en cumplimientos contractuales. La Contraloría, por su parte, anunció que verificará la eficacia de esas medidas.

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Pese a las dificultades que describió, Narváez sostiene que las fechas contractuales se mantienen. La construcción debe terminar el 14 de septiembre de 2027, cuando comenzaría la fase de pruebas o marcha blanca. La operación comercial está prevista para el 12 de marzo de 2028.

Así las cosas, la primera línea podría empezar a recibir pasajeros con frentes de obra todavía abiertos. El 14 de septiembre de 2027 vence el plazo contractual para terminar la construcción y ese mismo mes está previsto el inicio de las pruebas del sistema. Ese será el primer medidor para establecer qué tan cerca está el proyecto de completar la integración de sus componentes antes de la operación comercial, programada para el 12 de marzo de 2028.

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