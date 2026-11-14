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Metro de Bogotá: faltan 1.500 trabajadores y algunas obras seguirían tras apertura en 2028

La Empresa Metro reconoce que el concesionario debe reforzar sus equipos para terminar estaciones y sistemas. Leonidas Narváez explicó cómo buscan personal en China, quién asumirá esos costos y por qué parte del espacio público se entregará meses después del inicio de la operación comercial.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
Instalaciones y obras en la estación 4 de la línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la Avenida Primero de Mayo, entre la calle 42 sur y 42 C Sur
Instalaciones y obras en la estación 4 de la línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la Avenida Primero de Mayo, entre la calle 42 sur y 42 C Sur
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Primera Línea del Metro de Bogotá se acerca al 85 % de ejecución, pero el tramo final de la obra tiene un problema que la Empresa Metro ya reconocía desde agosto: la necesidad de reforzar el personal operativo y especializado. Esta semana, durante una mesa técnica con la Contraloría, las partes estimaron que hacen falta cerca de 1.500 trabajadores para atender las actividades pendientes, desde la instalación de sistemas eléctricos y de comunicaciones hasta los acabados de estaciones y edificios. Para cubrir parte de esa necesidad, el…

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

causasperdidaz ctovar@elespectador.com
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