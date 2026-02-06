Mientras dormía, ladrones dejaron sin sustento a adulto mayor con párkinson en Bosa

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando una mujer y un hombre accedieron al inmueble utilizando, al parecer, una llave maestra. Sin hacer ruido y con total tranquilidad, recorrieron la vivienda y sustrajeron varios productos. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre de 65 años, diagnosticado con párkinson, fue víctima de un robo dentro de su vivienda en el barrio Bosa Santa Fe, al sur de Bogotá, mientras dormía. Los delincuentes ingresaron sin forzar puertas y se llevaron la mercancía con la que se ganaba la vida y costeaba su tratamiento médico.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando una mujer y un hombre accedieron al inmueble utilizando, al parecer, una llave maestra. Sin hacer ruido y con total tranquilidad, recorrieron la vivienda y sustrajeron varios productos. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

La víctima es Rubén Marmolejo, un vendedor informal de cubrelechos y sábanas, de cuya labor depende para sostener su hogar y costear su tratamiento médico. En diálogo con Citytv, relató conmovido: “Con la venta de colchas y sábanas me pago mi alimento y mis medicinas”.

Lea más: Se aprobó en el Concejo de Bogotá el proyecto que condiciona el acceso al aborto

Según su testimonio, las pérdidas económicas superarían los dos millones de pesos, una suma difícil de recuperar dadas sus condiciones de salud. Tras el robo, don Rubén tuvo que recurrir al apoyo de vecinos, familiares y miembros de la iglesia para poder empezar de nuevo. “Reuní más o menos 300 mil pesos para arrancar otra vez”, contó, al señalar que sin ese respaldo le habría sido imposible continuar.

La comunidad del sector se ha solidarizado con su situación y ha impulsado diferentes iniciativas para ayudarle a recuperar parte de lo perdido. Entretanto, tras la denuncia, las autoridades llegaron al lugar y recopilaron los videos de seguridad, que ahora son clave para identificar a los responsables. Según información preliminar, los sospechosos podrían estar relacionados con otros robos similares en la zona.

Lea más: ¿Quién conducía la camioneta? Revelan identidad del joven implicado en accidente de calle 63

Mientras avanza la investigación, don Rubén espera que su caso no quede en la impunidad y que pueda recuperar su mercancía para seguir trabajando y sosteniendo su tratamiento médico. El hecho vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de muchos adultos mayores en la ciudad y la necesidad de reforzar la seguridad en los barrios residenciales.

Lea más: Más buses y más rutas: así operará TransMilenio en el Día sin Carro

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.