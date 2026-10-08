¿Militarizar Bogotá? César Restrepo rechaza la propuesta y revela cifras de seguridad

En entrevista con El Espectador, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, habla de la propuesta de militarizar las calles de la capital. Aclara el rol de las Fuerzas Militares en la ciudad, explica por qué la militarización es una medida jurídica inviable y expone los resultados en la reducción de homicidios durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Además, detalla los principales retos frente al hurto común, el déficit estructural de pie de fuerza policial y las reformas que requiere el sistema penal colombiano para combatir la impunidad.