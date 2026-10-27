Militarizar Bogotá: citan cabildo abierto para debatir la propuesta y así puede participar

La jornada se realizará a partir de las 9:00 a. m. en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, ubicada en la carrera 11 #101-80, al norte de Bogotá. La convocatoria se…

La propuesta de militarizar Bogotá tendrá un nuevo escenario de discusión. El Concejo convocó para el próximo sábado 7 de noviembre un cabildo abierto en el que ciudadanos, autoridades y promotores de la iniciativa podrán debatir la posibilidad de implementar la asistencia militar en la capital, especialmente en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.

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La jornada se realizará a partir de las 9:00 a. m. en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, ubicada en la carrera 11 #101-80, al norte de Bogotá. La convocatoria se produce después de que la Registraduría certificara 37.056 firmas válidas para impulsar el mecanismo de participación ciudadana promovido por el concejal Julián Uscátegui. La cifra superó el mínimo de 31.096 apoyos exigidos para continuar con el proceso.

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Sin embargo, la iniciativa llega en medio de posiciones encontradas. Mientras sus promotores consideran necesario aumentar la presencia de las Fuerzas Militares en sectores afectados por la delincuencia, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán sostiene que Bogotá ya cuenta con apoyo del Ejército y que las prioridades deben ser fortalecer la Policía y la investigación criminal.

¿Cómo participar en el cabildo abierto sobre la militarización de Bogotá?

El Concejo informó que la sesión estará abierta a todas las personas interesadas en asistir. No obstante, quienes quieran intervenir durante la discusión deberán inscribirse previamente. El plazo para solicitar una intervención vence el martes 3 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m.

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Los ciudadanos deberán enviar su solicitud al correo cabildoabierto2026@concejobogota.gov.co, adjuntando un resumen escrito de la intervención que desean presentar. Los demás requisitos y las condiciones de participación podrán consultarse en la resolución de convocatoria y el reglamento publicado en la página web del Concejo de Bogotá.

La sesión permitirá escuchar argumentos a favor y en contra de la asistencia militar, así como las posiciones institucionales frente a su eventual aplicación. Cabe aclarar que el cabildo abierto es un mecanismo de participación y deliberación pública. Su realización no implica que Bogotá vaya a ser militarizada ni constituye una orden para desplegar tropas.

¿Por qué se propone militarizar Bogotá?

La iniciativa es impulsada por los hermanos José Jaime y Julián Uscátegui, representante a la Cámara y concejal de Bogotá, respectivamente, quienes han insistido en que la ciudad necesita una respuesta más contundente frente a los delitos de alto impacto.Su propuesta plantea reforzar la seguridad mediante la presencia militar en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, tres localidades que concentran una parte importante de los homicidios registrados en la capital.

Según las cifras citadas por los promotores, durante 2024 estos territorios acumularon 533 homicidios: 237 en Ciudad Bolívar, 177 en Kennedy y 119 en Bosa. En conjunto, representaron cerca del 44 % de los 1.214 casos registrados en Bogotá ese año. La discusión también ha estado acompañada de una solicitud formal presentada por el representante José Jaime Uscátegui ante la Presidencia de la República para que se evalúe un despliegue militar en esas localidades.

Sin embargo, se trata de dos actuaciones diferentes: mientras el cabildo busca abrir un espacio de discusión ciudadana, la petición del congresista pretende que el Gobierno Nacional adopte una decisión sobre el uso de las Fuerzas Militares. Hasta el momento, no se ha anunciado una orden presidencial de asistencia militar para Bogotá ni una solicitud formal del alcalde Galán para activar ese mecanismo.

Distrito rechaza la propuesta: “El Ejército ya está adentro”

Uno de los principales cuestionamientos a la iniciativa proviene de la Secretaría Distrital de Seguridad. Como lo explicó César Restrepo, en entrevista con este diario, la propuesta parte de una premisa equivocada: considerar que el Ejército no participa actualmente en la seguridad de Bogotá.

“La aproximación a esa propuesta está viciada, pues parte del supuesto de que el Ejército no está en las calles, cuando la realidad es que forma parte integral de la estrategia de seguridad de la ciudad desde el primer día del gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán”, señaló el funcionario. Restrepo explicó que la Décima Tercera Brigada desarrolla operaciones coordinadas con la Policía Metropolitana, entre ellas patrullajes mixtos, controles en los bordes de la ciudad, apoyo del Gaula militar y actividades de inteligencia.

Por esta razón, considera que la discusión no debería centrarse en aumentar la presencia visible de soldados, sino en determinar qué capacidades adicionales necesita Bogotá para enfrentar las estructuras criminales. El secretario también cuestionó la viabilidad de una militarización en las condiciones actuales de seguridad. “Bogotá, como todas las ciudades, enfrenta desafíos en materia de seguridad, por ejemplo, con los hurtos, pero al analizar las cifras en el contexto nacional, no representa una situación de desestabilización como para una medida excepcional”, sostuvo.

En su concepto, las prioridades deberían ser aumentar el pie de fuerza policial, fortalecer las unidades de investigación judicial y mejorar la capacidad del sistema de justicia para procesar a los responsables de los delitos. La administración distrital ha señalado que Bogotá enfrenta un déficit estructural de uniformados. Al cierre de 2025, la ciudad contaba con aproximadamente 206 policías por cada 100.000 habitantes, una proporción inferior a la referencia de 300 que utiliza la Secretaría de Seguridad.

¿Qué tan efectiva sería la presencia militar en las localidades?

El debate también plantea interrogantes sobre los delitos que se busca combatir y las capacidades de las Fuerzas Militares para intervenir. Como lo ha documentado El Espectador, aunque Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa registran cifras importantes de homicidios, también enfrentan problemas persistentes de hurto a personas, violencia intrafamiliar, lesiones personales y violencia sexual.

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En Ciudad Bolívar, por ejemplo, entre el inicio de 2024 y septiembre de 2026 se registraron 13.534 casos de violencia intrafamiliar. En Bosa, el hurto a personas acumuló 14.546 denuncias durante ese mismo periodo. Estas cifras muestran que las necesidades de seguridad no se limitan a los delitos cometidos en el espacio público.

Sobre este punto, Angélica Suárez, abogada y experta del Forum on the Arms Trade, explicó a este diario que la presencia de soldados no necesariamente responde a las amenazas que enfrentan las mujeres. “Un soldado en la esquina no responde por sí solo a la naturaleza de esa amenaza. Se necesita detección temprana, medidas de protección, investigación y acceso efectivo a la justicia”, señaló. En la misma línea, el experto en seguridad ciudadana Andrés Macías advirtió que los patrullajes militares no garantizan, por sí mismos, una reducción de la criminalidad.

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Según explicó, este tipo de despliegues puede tener justificación ante amenazas extraordinarias o situaciones de control territorial, pero no necesariamente permite desarticular las redes responsables de homicidios, extorsiones y otras actividades ilegales. La discusión, entonces, también pasa por establecer qué problemas concretos se pretende resolver mediante la asistencia militar y cuáles requieren respuestas de investigación, prevención y acceso a la justicia.

¿Qué dice la ley sobre la asistencia militar?

La asistencia militar está contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que la define como un mecanismo temporal y excepcional para atender situaciones graves de alteración de la seguridad y la convivencia, riesgos inminentes, emergencias o calamidades públicas. El presidente de la República puede ordenar su aplicación, mientras que alcaldes y gobernadores están facultados para solicitarla. Sin embargo, su implementación debe respetar las competencias constitucionales de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

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La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-100 de 2022, estableció límites para el uso de esta figura y precisó que las actuaciones militares de apoyo a la seguridad ciudadana deben ajustarse a los principios y protocolos aplicables a la actividad policial, con respeto por los derechos fundamentales. Esto significa que la asistencia militar no equivale a entregar automáticamente el control de una ciudad al Ejército ni autoriza el uso indiscriminado de la fuerza.

La diferencia entre el apoyo militar que ya existe en Bogotá y una eventual activación formal de este mecanismo será uno de los asuntos centrales del debate. Con la convocatoria oficial, el cabildo abierto entra en su etapa de participación ciudadana. Los interesados en intervenir tendrán hasta el 3 de noviembre para inscribirse, mientras que la sesión se realizará cuatro días después en la Universidad Militar Nueva Granada.

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Por ahora, la militarización de Bogotá continúa siendo una iniciativa en discusión. El cabildo no tendrá como resultado automático un despliegue de tropas, pero sí abrirá un escenario público para examinar su pertinencia, sus límites legales y las alternativas que existen para enfrentar la criminalidad en la capital.

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