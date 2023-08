Miller Ruiz, el candidato que quiere construir tejido social en Bogotá

Es el número 8 en el tarjetón por el Concejo de Bogotá. Foto: Archivo Particular

El Espectador dará a conocer las propuestas de los candidatos al Concejo de Bogotá. Estas son las propuestas de Miller Ruiz, quien va por un cupo por el Partido Liberal.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Llevo tres periodos consecutivos como Edil de la localidad de Los Mártires y mi convicción siempre ha sido el trabajo social, la comunidad y la construcción del tejido social.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Porque no hago parte de la política tradicional, no soy hijo de ningún político y porque quiero hacer las cosas bien para nuestra ciudad. Existen personas que está atornilladas en el poder y que siguen y siguen y no han hecho absolutamente nada. Queremos poner esta iniciativa ciudadana de ‘Échele Gafa a Bogotá’ que hemos venido trabajando en manos de la comunidad.

¿A quién apoya a la alcaldía?

El Partido Liberal aún no nos ha dado ese lineamiento del candidato.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

Tres periodos de Edil en la localidad de Los Mártires. Desde el 2012 hasta el 2023.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal?

No

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Mi primera lucha en el Concejo va a ser en el tema de seguridad: que las empresas de vigilancia privada se fusionen con lo público y crear una gran plataforma donde estén incluidos todos los actores sociales para que podamos tener una mejor seguridad. Lo anterior con tecnología: cámara de reconocimiento facial y drones.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

El primer proyecto es sobre seguridad, luego el proyecto de protección y bienestar animal y el tercer proyecto es sobre échele gafa al hueco.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Sí. La fuerza pública que tenemos hoy no nos alcanza para mitigar la inseguridad que se vive día a día en la capital; además, tendríamos más autonomía sobre ellos.

Primera Línea del Metro, ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. Necesitamos el Metro urgentemente porque el transporte masivo que tiene Bogotá no da alcance y no ha sido eficiente.

Corredor Verde por la Séptima, ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo. No han socializado bien el tema a la ciudadanía que está inconforme entonces se debe explicar mejor para que haya una mejor comprensión de este tema en el debido proceso.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Densificación.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Hay que hacer unas modificaciones porque el relleno de Doña Juana ya no aguanta más. Se debe pensar en un proceso o tratamiento para la disposición final de los desechos y cumplir con las licencias ambientales.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Se debe tener voluntad entre los líderes políticos para trabajar a favor de la unión de estos municipios para mejorar los acercamientos entre ellos.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

No. Tendríamos que agrandar las UPZ y lo que queremos es tener el control de esas partes pequeñas de la localidad.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Muy mala. Le quedó grande la seguridad y la movilidad de Bogotá; los Presupuestos Participativos, aunque tenían un buen fin no lo supieron administrar.