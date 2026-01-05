Mujer trans fue asesinada a golpes en Bogotá: autoridades buscan a los responsables

La mujer trans de 20 años fue asesinada a golpes con un objeto contundente en el barrio Florida Blanca, en la localidad de Engativá. Foto: EFE - David Toro

Un grave caso de violencia segó la vida de una mujer transexual de 20 años en el occidente de la ciudad. La víctima fue brutalmente agredida sin mediar palabra por individuos que se movilizaban en moto en el barrio Florida Blanca, de la localidad de Engativá.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de enero, cuando la víctima, conocida como Catia, fue atacada con objeto contundente mientras dialogaba con una amiga en un andén del sector.

De acuerdo con la información conocida por el periódico Q’HUBO, la víctima había estado departiendo la noche anterior en un bar del sector y, pasada la medianoche, salió junto a una compañera para sentarse en un andén ubicado en la Carrera 91 con Calle 68. Minutos después, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar donde se encontraban.

Fue en este momento cuando uno de los hombres descendió del vehículo con un objeto grueso, al parecer de madera, y atacó de manera violenta a CATIA, propinándole múltiples golpes que le causaron la muerte en el lugar. Tras el ataque, los agresores huyeron, dejando a la joven gravemente herida en la vía pública.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección del cuerpo y asumió la investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar los móviles del crimen. Hasta el momento, no se reportan capturas, y las autoridades continúan recolectando información y testimonios que permitan avanzar en el caso.

Este homicidio no es un hecho aislado y forma parte de un patrón preocupante de violencia contra personas trans en Colombia y Bogotá. La Defensoría del Pueblo registró que entre enero y octubre de 2025 se atendieron 258 casos de violencias por prejuicio contra personas trans y no binarias, lo que representa un aumento significativo con respecto a años anteriores.

Además, según datos humanitarios y de derechos humanos, solo en 2024 se documentaron 175 asesinatos de personas de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia, con Bogotá concentrando alrededor del 30 % de estos homicidios, y las mujeres trans entre las más afectadas.

