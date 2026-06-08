Vacaciones de mitad de año en Bogotá: fechas, puentes festivos y plan retorno

Imagen de referencia. Foto: Terminal de Transporte SAS

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Junio marcará el inicio de una de las temporadas de mayor movimiento de viajeros en Bogotá. A los tres puentes festivos consecutivos que tendrá el mes se suman las vacaciones de mitad de año de miles de estudiantes, un escenario que llevará a las autoridades a reforzar operativos de movilidad, seguridad vial y atención en terminales de transporte.

La temporada arrancó con el puente festivo de Corpus Christi y continuará con los festivos de San Antonio, el 15 de junio, y San Pedro y San Pablo, el 29 de junio. Para muchos bogotanos, estos fines de semana largos representan la oportunidad de salir de la ciudad antes o durante el receso escolar.

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¿Cuándo comienzan las vacaciones de mitad de año?

Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación, los colegios públicos de Bogotá tendrán vacaciones entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026. La medida cobija a los planteles oficiales del calendario A, que concentran la mayor parte de la matrícula estudiantil de la capital.

Aunque los colegios privados pueden ajustar sus cronogramas, buena parte de las instituciones educativas también concentran sus recesos en este periodo, por lo que se espera un incremento en los desplazamientos dentro y fuera de la ciudad.

Así funcionará el pico y placa regional en los puentes festivos

Durante las jornadas de retorno, Bogotá volverá a implementar el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la ciudad.

La medida establece que entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. el ingreso estará habilitado únicamente para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Los controles se realizan en la Autopista Norte, Autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera Séptima, vía Suba-Cota, vía La Calera, vía Choachí y corredor de la avenida Boyacá con salida al Llano.

Recomendaciones para viajeros

Las autoridades recomiendan comprar los tiquetes con anticipación, verificar el estado mecánico de los vehículos particulares, consultar las condiciones de las vías antes de emprender el viaje y evitar desplazamientos en las horas de mayor congestión.

También se aconseja programar con anticipación el regreso a Bogotá para evitar contratiempos durante la aplicación del pico y placa regional y los operativos especiales de retorno.

Más de 1,8 millones de viajeros pasarán por la Terminal de Bogotá

La Terminal de Transporte proyecta una de las temporadas más movidas del año. Entre el 5 de junio y el 12 de julio se espera la movilización de más de 1,8 millones de pasajeros desde las sedes de Salitre, Norte y Sur, coincidiendo con las vacaciones escolares y los tres puentes festivos de junio. El día de mayor movimiento está previsto para el 27 de junio, cuando podrían movilizarse más de 99.000 viajeros.

Solo durante el puente festivo de este fin de semana, las autoridades estimaron la salida de más de 246.000 pasajeros desde las terminales de Bogotá y el ingreso de cerca de 965.000 vehículos a la ciudad durante el plan retorno, cifras que anticipan una temporada de alta demanda en las carreteras del país.

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