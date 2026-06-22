Un mono acorralado por perros y una iguana en un camión: los rescates de fauna en Soacha

Las especies fueron halladas en situaciones de riesgo y quedaron bajo cuidado de la CAR para su valoración y rehabilitación. Foto: Policía de Soacha

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La Policía Metropolitana de Soacha reportó el rescate de cuatro especies de fauna silvestre que fueron encontradas en situaciones de riesgo en diferentes sectores de Soacha y Sibaté.

Los procedimientos fueron realizados por uniformados del Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales luego de recibir llamados de la comunidad que alertaban sobre animales que se encontraban fuera de sus condiciones habituales o cuya integridad podía verse comprometida.

Uno de los casos ocurrió en el sector de Fusungá, en Soacha, donde un mono aullador fue hallado mientras era acosado por varios perros. La intervención de los uniformados permitió poner al animal a salvo antes de que resultara lesionado.

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Otro rescate se registró en la vereda San Miguel, en Sibaté. Allí fue encontrado un halcón peregrino que, al parecer, había caído de su propia altura y presentaba signos de desorientación. Tras el reporte de la comunidad, la especie fue recuperada y puesta bajo protección.

Mientras tanto, en el barrio Prado Vega, en Soacha, las autoridades atendieron el caso de una tingua azul que apareció al interior de una vivienda. El ave también presentaba señales de desorientación y fue entregada a las autoridades ambientales para su valoración.

El procedimiento más llamativo involucró a una iguana hallada dentro de un vehículo de carga que transportaba alimentos desde San José del Guaviare hacia Sibaté. Fue el propio conductor quien dio aviso a las autoridades tras descubrir al reptil durante el recorrido.

Las cuatro especies fueron puestas a disposición de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad encargada de realizar su valoración médico-veterinaria, adelantar los procesos de rehabilitación necesarios y definir cuándo podrán regresar a su hábitat natural.

La Policía aclaró que en estos casos no hubo capturas ni procesos por tráfico de fauna silvestre. Se trató de rescates preventivos que fueron posibles gracias a la alerta temprana de ciudadanos que reportaron oportunamente la presencia de los animales.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para informar cualquier situación que ponga en riesgo a la fauna silvestre y evitar manipular, perseguir o intentar capturar este tipo de especies, ya que una intervención inadecuada puede afectar su comportamiento y comprometer sus posibilidades de supervivencia.

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