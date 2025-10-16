Mono aullador, loros y tortugas: recuperan animales víctimas de tráfico ilegal

Durante los procedimientos una persona fue capturada Foto: Secretaría de Ambiente

La semana de receso escolar es para las autoridades una fecha crítica en el tráfico ilegal de animales silvestres. Cuenta de ello fue la incautación que realizó la Secretaría de Ambiente en diferentes puntos de la capital, incluyendo la Terminal Salitre y el Aeropuerto Internacional el Dorado, de 11 animales de 5 especies diferentes y 600 gramos de carne de tiburón tollo (Chondrichthyes).

Se trata de 3 loras reales (Amazona ochrocephala), 3 tarántulas (Familia Theraphosidae), 2 tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonarius), 2 cotorras carisucias (Eupsittula pertinax) y una serpiente de maíz (Pantherophis guttatus). Asimismo, la autoridad ambiental recibió por parte de la Policía Ambiental una cría de mono aullador (Alouatta seniculus), que fue dejado en una estación de policía de la localidad de Bosa, al sur de la ciudad.

Las acciones de control también permitieron el decomiso de 2 plantas vivas de orquídeas silvestres, comúnmente conocidas como lirio de mayo (Cattleya sp.) flor nacional de Colombia, que tiene la máxima protección ambiental en el país.

Durante los procedimientos, una persona fue capturada y, según los artículos 328 y 328A de la Ley 2111 de 2021, se expone a multas de entre 134 y 43.750 SMMLV (hasta $62.278.125.000) y penas de entre 60 y 135 meses.

“Los 12 animales recuperados se suman a las 1.079 víctimas del tráfico ilegal que hemos incautado entre 2024 y 2025. Todos ya reciben atención en el Centro de Fauna Silvestre del Distrito, buscando que pronto puedan ser retornados a sus hábitats naturales”, detalló la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre

El tráfico de fauna silvestre es un delito que pone en grave riesgo la biodiversidad del país, la salud pública y la vida de miles de animales. Suele incrementarse en temporadas vacacionales por el desplazamiento de familias y grupos de turistas nacionales y extranjeros, ante el asedio de comerciantes que ofrecen aves, reptiles, mamíferos o insectos como regalos, amuletos o suvenires.

Actualmente, Bogotá y Cundinamarca se han convertido en un punto clave dentro de las 37 rutas de comercialización ilegal de especies silvestres identificadas a nivel nacional. Animales provenientes de departamentos como Atlántico, Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Meta y Santander han sido recuperados en diversas zonas de la capital y el departamento, víctimas del tráfico ilegal de fauna.

De acuerdo con cifras del Comité Conjunto de Fauna Silvestre, solo en 2024 se rescataron más de 600 ejemplares en Bogotá y Cundinamarca. Aunque esta cifra representa una disminución del 28% respecto a 2023, sigue siendo alarmante, especialmente porque seis de cada diez animales rescatados son aves como loros, pericos y guacamayas.

Las especies más afectadas en nuestra región son las aves, que en su mayoría provienen de la región Caribe, junto con canarios y semilleros.

Cabe destacar que el tráfico ilegal de fauna silvestre es un delito tipificado en la legislación colombiana, y conlleva graves consecuencias jurídicas. Las sanciones pueden alcanzar hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y penas de prisión de hasta 11 años. Estas disposiciones están contempladas en la Ley 1333 de 2009 y la Ley 599 de 2000.

¿Cómo ayudar a las autoridades?

El llamado de las autoridades no solo aplica para la compra y transporte de animales silvestres, sino que invita a la comunidad a no guardar silencio frente a este crimen. Cada denuncia puede ser clave para salvar la vida de un animal.

En caso de observar o ser testigo de la actividad de tráfico ilegal de fauna silvestre, repórtela a las siguientes líneas de atención:

● Secretaría Distrital de Ambiente: 3188277733

● CAR- Gobernación de Cundinamarca: 316 524 4031

● Parques Nacionales Naturales:3229471031

● Corpoguavio: 3143957802

● Corporinoquia: 3108712407

● Policía Nacional: 123

